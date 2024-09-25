Гусев набирал очки в 7 из 9 матчей сезона КХЛ. У форварда «Динамо» 4 гола и 4 ассиста на этом отрезке
Никита Гусев набрал 8 (4+4) очков в 9 играх текущего сезона КХЛ.
Московское «Динамо» на выезде обыграло «Барыс» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард бело-голубых Никита Гусев забил 2 гола в этой игре.
Всего в 9 матчах нынешнего сезона КХЛ форвард набрал 8 (4+4) баллов. Гусев не отметился результативными действиями только в двух играх – с «Ладой» (3:6) и «Адмиралом» (1:4).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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