Роман Ротенберг: «У СКА нет первого вратаря, у нас все голкиперы сильные. Уделяем много внимания этому компоненту. В современном хоккее это решающий фактор»

Роман Ротенберг заявил, что у СКА нет первого вратаря.

– Можно ли сказать, что Артемий Плешков занял место Никиты Серебрякова и стал первым вратарем в команде?

– А у нас нет первого вратаря. Пять игроков на льду. Все играют на любой позиции. Единственное, мы не все можем играть на позиции вратаря, но вратари у нас сильные. Конечно, каждый игрок заслуживает места в составе своей работой, своей самоотверженностью.

Я уже отвечал на этот вопрос. У нас все вратари сильные. Павел Мойсевич , который выиграл в прошлом году Кубок Харламова, очень здорово сыграл. Он тоже очень интересный вратарь.

Никита Серебряков, другие ребята из «СКА-Невы», есть сильные вратари в аренде в других клубах КХЛ . Мы их можем позвать в любое время сыграть за нашу команду.

Мы уделяем много внимания этому компоненту. Понимаем, что в современном хоккее вратарь – решающий фактор. Он делает разницу.

С нами все играют на контратаках. Вратарю непросто, он ждет момента, когда ему придется вытаскивать очень тяжелую ситуацию, но он должен быть готов. Много моментов у наших соперников не будет, но они будут непростыми. Это для вратаря непросто. Он, по сути, холодный стоит.

Мы с каждым соперником играем весь матч в зоне атаки. Для нас главное не допускать потерь, не допускать контратак. А дальше наш вратарь должен сыграть на высочайшем уровне, когда соперник создает голевой момент, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.