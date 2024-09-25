Иван Выдренков: «Кузнецов – лидер в раздевалке и на льду. Он идеально подходит на роль вице-капитана СКА. Ему надо еще немного адаптироваться, он много чего покажет в этом сезоне»
– Вы недавно продлили контракт со СКА. Поделитесь эмоциями от этого события.
– Рад, что остаюсь в Питере еще на три года. Буду стремиться по максимуму помогать команде, чтобы достигать максимальных целей.
– Передаете свой чемпионский опыт прошлого сезона?
– Я нет, ничего не передаю. Думаю, ребята не нуждаются в моем опыте. Это я перенимаю их лучшие качества и опыт.
– Говоря про опыт. Евгений Кузнецов. Каково вам играть с ним?
– Вы знаете, когда раньше смотрел на такого игрока по телевизору, а теперь с ним как минимум в одной раздевалке – это очень классно и мотивирует очень сильно.
– Кузнецов, когда отсутствовал Александр Никишин, был капитаном СКА. Каким он был в этой роли? Был ли он лидером раздевалки?
– Кузнецов – лидер в раздевалке и на льду. Я считаю, что на данный момент Кузнецов идеально подходит на роль вице-капитана.
– Сможет ли Кузнецов улучшить свои показатели по заброшенным шайбам? Сейчас у него один гол на счету.
– Уверен, что да. Ему надо еще немного адаптироваться после НХЛ. Но в этом сезоне он еще много чего покажет, – сказал защитник СКА Иван Выдренков.
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