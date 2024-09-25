Быков о Деанджело в СКА: «Россия – открытая страна, которая ко всем относится с уважением. Иностранцы потом у себя рассказывают, как мы живем, доносят информацию»

Вячеслав Быков высказался о переходе Энтони Деанджело в СКА.

«Можно только порадоваться, что в спорт, как и в другие отрасли, приходят специалисты высокого уровня. Не просто набираем иностранцев, а приглашаем тех, кто может привнести что-то инновационное, чтобы мы развивались. СКА в этом плане именно так и действует.

У них много молодых игроков, которым будет полезно находиться рядом с такими мастерами. Кроме того, иностранцы же потом у себя рассказывают, как мы живем, доносят информацию. У нас открытая страна, которая ко всем относится с уважением, если приходят с миром.

В конце концов, не зря такое название – Континентальная хоккейная лига. Значит, привлечение клубов и игроков других национальностей. Главное – чтобы качество соответствовало ожиданиям и развитию лиги», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.