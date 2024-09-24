Плющев о снижении зарплаты Никишина: «Слова убеждения Ротенберга очень сильны, видимо. Игроки идут ему навстречу. Но вообще для меня это удивительно»
Ранее сообщалось, что СКА перед приходом Энтони Деанджело переподписал контракт с Никишиным с понижением заработной платы.
«Никогда не сталкивался с этим в своей практике, чтобы действующие контракты подписывались, а потом переподписывались. Видимо, слова убеждения Романа Борисовича Ротенберга очень сильны. Игроки идут ему навстречу.
Очевидно, они приобрели далеко не самого дешевого хоккеиста, поэтому надо вписываться в потолок зарплат. Но вообще, конечно, для меня это удивительно.
Не знаю, будут ли другие теперь опасаться за свою зарплату. Думаю, что в Санкт-Петербурге есть возможности компенсировать игрокам понесенные потери другими вариантами. Видимо, так оно и происходит», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Никишин о зарплате в СКА: «Я пошел на понижение, мне это компенсировали в очень хорошие бонусы – могу заработать больше, чем за 5 лет»
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