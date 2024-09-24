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Ротенберг о Деанджело: «В России дефицит праворуких защитников. Тони будет развивать детей, работать с ними. Это важно»

Роман Ротенберг высказался касательно перехода Энтони Деанджело в СКА.

– Когда ждать появления Деанджело на льду?

– Мы сейчас оформляем документы, Деанджело нужно получить рабочую визу. У него есть время поработать, потренироваться. Наш канадский тренер Дэнни (Дэниэл Бохнер) сейчас будет тренироваться с Тони. Будем готовить Деанджело к следующему матчу.

Давайте идти шаг за шагом – сейчас нужно оформить все документы. Возьмем неделю – максимум две, и мы увидим Тони на льду. Он уже горит желанием.

Деанджело по собственному желанию тренирует детей, что вызывает огромное уважение. У него есть любовь к хоккею. Пока он будет готовиться, обязательно проведет мастер-классы и потренирует детишек из академии СКА у нас в «Хоккейном городе».

Пока он не может сыграть в официальном матче КХЛ, не может даже тренироваться с командой. Нужно сначала получить документы и получить разрешение на работу. Мы же работаем в рамках правового поля, соблюдаем регламент.

В это время Тони будет тренироваться, слетает оформить рабочую визу и, в это же время, станет работать с нашими детишками, развивать воспитанников академии СКА, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Сейчас в России в целом дефицит праворуких защитников. Поэтому мы говорим о том, что Тони будет развивать детей, работать с ними. Это важно, потому что у нас не хватает таких защитников.

Я слежу за всеми лигами, смотрю регионы, смотрю за играми детей 2014-2016 годов рождения. Это очень интересно. Даже там не хватает праворуких защитников. Наша общая задача – развивать их.

Даже в сборной России на Кубке мира-2016 были ситуации, когда не хватало праворуких защитников, да и в целом защитников такого плана, как Никишин, как Тони. Защитников, которые будут подключаться к атакам. А это и есть современный хоккей.

Наша задача – развитие таких хоккеистов», – добавил Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoЭнтони Деанджело
детский хоккей
logoАлександр Никишин
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