Ротенберг о Деанджело: «Система игры СКА требует высочайшего хоккейного интеллекта. Важна реализация голевых моментов – у Тони она очень высокая»

Роман Ротенберг прокомментировал переход в СКА Энтони Деанджело.

– Как появился вариант с Тони Деанджело? Почему остановили свое внимание на нем?

– Отмечу значимость защитников в современном хоккее. Мы все видим насколько это важная роль. Мы видели сколько шайб забросили защитники в финале Кубка Гагарина.

В КХЛ и НХЛ защитники забрасывают очень много, потому что команды здорово играют в обороне. Если против нападающих играют пять соперников, то даже нашим форвардам вязко, сложнее забивать голы. Умение кататься, играть на синей линии, найти траекторию броска, вовремя бросить – это уникальное качество. Мастерство, которые тяжело найти.

У нас был Слава Войнов, который стал олимпийским чемпионом, взял Кубок Гагарина с нами. Мы так и не нашли ему полноценную замену – это непростая задача. Таких хоккеистов во всем мире не так много.

Даже если брать НХЛ, то фамилии праворуких защитников-лидеров хорошо известны. Не будем их озвучивать. Это лидеры своих команд, которые забивают в решающих матчах, в плей-офф Кубка Стэнли.

Для нас важно найти такого защитника, который может бросить от синей линии, отдать передачи, подключиться к атаке – это современный хоккей, смена мест. В современном хоккее защитники играют огромную роль. Это фундамент.

Наша задача – максимально усиливать каждую линию. Линией нападения мы очень довольны, линию защиты мы сейчас усилили максимально, как смогли. Очень рады этому.

Наша система игры требует высочайшего хоккейного интеллекта. Для нас очень важно умение читать игру, понимать, где будет шайба на несколько ходов вперед. Важна реализация голевых моментов – у Тони она очень высокая всю карьеру, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.