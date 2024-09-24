«Салават» заплатил «Торпедо» 20 млн рублей за переход Яна. У форварда 64 очка в 127 матчах за нижегородцев (Артур Хайруллин)

«Салават» выплатил «Торпедо» 20 миллионов рублей за переход Денниса Яна.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее сообщалось, что «Салават » выменял Яна из «Торпедо » на денежную компенсацию.

27-летний форвард выступал за клуб из Нижнего Новгорода с 2022 года и провел 127 матчей, набрав 64 (32+32) очка.

В этом сезоне на его счету 2 игры и одна шайба при среднем игровом времени 10:30.