«Салават» заплатил «Торпедо» 20 млн рублей за переход Яна. У форварда 64 очка в 127 матчах за нижегородцев (Артур Хайруллин)
«Салават» выплатил «Торпедо» 20 миллионов рублей за переход Денниса Яна.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее сообщалось, что «Салават» выменял Яна из «Торпедо» на денежную компенсацию.
27-летний форвард выступал за клуб из Нижнего Новгорода с 2022 года и провел 127 матчей, набрав 64 (32+32) очка.
В этом сезоне на его счету 2 игры и одна шайба при среднем игровом времени 10:30.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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