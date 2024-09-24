«Салават» выменял Яна из «Торпедо» на денежную компенсацию
Деннис Ян перешел из «Торпедо» в «Салават».
В результате обмена нижегородский клуб получит денежную компенсацию.
27-летний форвард выступал за «Торпедо» с 2022 года и провел 127 матчей, набрав 64 (32+32) очка.
В этом сезоне на его счету 2 игры и одна шайба при среднем игровом времени 10:30.
Фото: t.me/hcsu61
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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