Ковальчук о футбольном дерби «Спартак» – «Динамо» с Овечкиным: «Давайте это сделаем. В следующем году можно устроить»

Илья Ковальчук оценил шансы сыграть в футбол против «Динамо» Александра Овечкина.

41-летний форвард недавно отметился голом в ворота команды Романцева в игре звезд «Спартака». Овечкин ранее забивал за футбольное «Динамо» в товарищеском матче.

«Давайте это сделаем, почему нет? Думаю, в следующем году можно это устроить», – заявил бывший игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук .

Ковальчук о матче звезд «Спартака»: «Никакого Fan ID не нужно было. Мы увидели, какая атмосфера должна быть. Даже в НХЛ у нас никогда не собиралось по 35 тысяч»