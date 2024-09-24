Ковальчук о футбольном дерби «Спартак» – «Динамо» с Овечкиным: «Давайте это сделаем. В следующем году можно устроить»
Илья Ковальчук оценил шансы сыграть в футбол против «Динамо» Александра Овечкина.
41-летний форвард недавно отметился голом в ворота команды Романцева в игре звезд «Спартака». Овечкин ранее забивал за футбольное «Динамо» в товарищеском матче.
«Давайте это сделаем, почему нет? Думаю, в следующем году можно это устроить», – заявил бывший игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук.
Ковальчук о матче звезд «Спартака»: «Никакого Fan ID не нужно было. Мы увидели, какая атмосфера должна быть. Даже в НХЛ у нас никогда не собиралось по 35 тысяч»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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