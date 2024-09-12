Ковальчук о матче звезд «Спартака»: «Никакого Fan ID не нужно было. Мы увидели, какая атмосфера должна быть. Даже в НХЛ у нас никогда не собиралось по 35 тысяч»

Илья Ковальчук оценил поддержку болельщиков на матче звезд «Спартака».

41-летний нападающий принял участие в футбольном матче звезд «Спартака » и забил пенальти в ворота команды Олега Романцева.

«Я в первый раз играю при такой аудитории, даже в НХЛ у нас никогда не собиралось по 35 тысяч. В «Зимней классике» мне не удалось поиграть, поэтому быть в такой атмосфере круто, тем более это не профессиональный вид спорта для меня.

Было волнение, конечно же, классно было увидеть старых знакомых, увидеть такое количество болельщиков.

Сегодня никакого Fan ID не нужно было, и мы видели, какая атмосфера должна быть на футболе. Спасибо всем, кто пришел, спасибо организаторам, что пригласили. Для меня это была огромная честь», – сказал Илья Ковальчук .