Илья Ковальчук: «Спартаку» реально бороться с «Зенитом», у Станковича энергетика чемпиона. Он направит команду в правильное русло»
Илья Ковальчук считает, что «Спартак» может побороться за победу в Мир РПЛ.
«Реально ли бороться с «Зенитом»? Конечно, очень реально. Почему нет.
Видно же, что «Спартак» сделал приобретения, в команде хороший тренер Станкович. Самое главное – у него энергетика чемпиона.
Видно, что он парень с характером, направит команду в правильное русло», – сказал бывший игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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