Илья Ковальчук: «Спартаку» реально бороться с «Зенитом», у Станковича энергетика чемпиона. Он направит команду в правильное русло»

Илья Ковальчук считает, что «Спартак» может побороться за победу в Мир РПЛ.

«Реально ли бороться с «Зенитом»? Конечно, очень реально. Почему нет.

Видно же, что «Спартак » сделал приобретения, в команде хороший тренер Станкович . Самое главное – у него энергетика чемпиона.

Видно, что он парень с характером, направит команду в правильное русло», – сказал бывший игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук .