Ковальчук о футбольной Медиалиге: «Пока планов участвовать нет, надо потренироваться. Быть футболистом – супер, современные игроки сильные»

Илья Ковальчук высказался о возможном участии в футбольной Медиалиге.

Ранее 41-летний нападающий принял участие в футбольном матче звезд «Спартака » и забил пенальти в ворота команды Олега Романцева.

«Быть футболистом супер, особенно на матче звезд. Отличия от хоккея? Тут больше аэробной нагрузки, но современные футболисты сильные. Так что тоже придется потолкаться.

Медиалига? Слышал. Пока планов участвовать нет, надо потренироваться», – сказал бывший игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук .

Ковальчук о матче звезд «Спартака»: «Fan ID – это странно. Непонятно, почему на Кубке России его нет, а на РПЛ есть. Я за атмосферу на стадионе, как на нашей игре»