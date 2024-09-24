Николишин о Кузнецове в СКА: «Его игровое время – 16 минут. Хоккеисту такого калибра не давать времени – преступление. Это уже вопрос к тренерскому штабу»
Андрей Николишин высказался об игровом времени Евгения Кузнецова в СКА.
32-летний форвард, вернувшийся из Северной Америки в межсезонье, проводит на льду в среднем 14:47 за матч. На счету Кузнецова 5 (1+4) очков за 8 игр.
«Его игровое время – 16 минут. Для меня это вообще преступление – игроку такого калибра не давать игрового времени. Если человек умеет, доказал это и способен, почему вы его лишаете?
Все остальные факторы, что он вернулся в КХЛ, давно не играл, там другие партнеры, другой хоккей – это все отговорки.
Ему нужно давать это игровое время, а это уже вопрос к тренерскому штабу», – сказал бывший нападающий сборной России Андрей Николишин.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
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