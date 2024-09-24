  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Николишин о Кузнецове в СКА: «Его игровое время – 16 минут. Хоккеисту такого калибра не давать времени – преступление. Это уже вопрос к тренерскому штабу»
7

Николишин о Кузнецове в СКА: «Его игровое время – 16 минут. Хоккеисту такого калибра не давать времени – преступление. Это уже вопрос к тренерскому штабу»

Андрей Николишин высказался об игровом времени Евгения Кузнецова в СКА.

32-летний форвард, вернувшийся из Северной Америки в межсезонье, проводит на льду в среднем 14:47 за матч. На счету Кузнецова 5 (1+4) очков за 8 игр.

«Его игровое время – 16 минут. Для меня это вообще преступление – игроку такого калибра не давать игрового времени. Если человек умеет, доказал это и способен, почему вы его лишаете?

Все остальные факторы, что он вернулся в КХЛ, давно не играл, там другие партнеры, другой хоккей – это все отговорки.

Ему нужно давать это игровое время, а это уже вопрос к тренерскому штабу», – сказал бывший нападающий сборной России Андрей Николишин.

СКА собрал сверхмощный состав. Потянет ли он сравнение с лучшими командами Знарка и Быкова?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
logoСКА
logoАндрей Николишин
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoРоман Ротенберг
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о Кузьмине: «Авансы никому не раздаем, он завоевал место в составе СКА на игру с «Авангардом». По мастерству Григорий не уступает лучшим мастерам КХЛ»
4вчера, 15:33
Ротенберг о Кузнецове: «Его смена сразу выкладывается в интернет – он смотрит, разбирает. Евгений может играть лучше, адаптация после НХЛ вносит коррективы»
1521 сентября, 20:59
Ротенберг после 7:4 с «Сочи»: «С нами все играют «панцирем». Сегодня вы увидели, как СКА его пробивал»
1819 сентября, 21:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Барыс» принимает «Динамо», «Автомобилист» против «Нефтехимика», «Торпедо» сыграет с «Куньлунем», ЦСКА победил «Амур»
852 минуты назадLive
Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Тампа» примет «Каролину», «Рейнджерс» против «Айлендерс», «Питтсбург» встретится с «Баффало»
22 минуты назад
«Салават» выменял Яна из «Торпедо» на денежную компенсацию
1055 минут назадФото
Никишин о снижении зарплаты в СКА: «Нельзя было не согласиться – не в плане того, что настояли. Такая мотивация появилась, хочется играть еще сильнее. Это прям очень хорошо»
58сегодня, 13:18
Деанджело о России: «Замечательная страна. Петербург – город с великой культурой. Скоро отправлюсь на экскурсию, изучу местные музеи, еду»
16сегодня, 12:49
Кожевников о снижении зарплаты Никишина: «Молодец. Не за деньгами надо гнаться, а за игрой. Саша уже готов к НХЛ, ему хочется Кубок Гагарина выиграть перед отъездом»
19сегодня, 12:14
Ротенберг о Галимове: «Ищем ему обмен. Возможно, решим вопрос в ближайшие дни. Мы работаем над этим, все не так просто, как кажется»
18сегодня, 11:50
ЦСКА выиграл 3 из 4 последних матчей и идет на 2-м месте на Западе
3сегодня, 11:28
Энтони Деанджело: «Общался с Кузнецовым, Орловым, Шестеркиным, Панариным. Все мне говорили, что СКА – лучшая организация в КХЛ с точки зрения отношения к игрокам»
16сегодня, 10:56
МХЛ впервые в истории проведет матч под открытым небом. «СКА-1946» и «Академия Михайлова» сыграют на стадионе «Арсенал» в Туле
2сегодня, 10:43
Ко всем новостям
Последние новости
Ковальчук о футбольном дерби «Спартак» – «Динамо» с Овечкиным: «Давайте это сделаем. В следующем году можно устроить»
113 минут назад
Крикунов о снижении оклада Никишина в СКА: «Если регламент позволяет, значит, можно. Надо радоваться, что в такое время к нам едут такие игроки, как Деанджело»
442 минуты назад
Бабаев об увольнении Немировски: «Барыс» сыграл всего 7 матчей. Тренеров «Динамо», «Авангарда», «Торпедо» и «Металлурга» уже должны были выгнать, если так судить»
1сегодня, 13:50
Илья Ковальчук: «Спартаку» реально бороться с «Зенитом», у Станковича энергетика чемпиона. Он направит команду в правильное русло»
11сегодня, 12:59
Шуми Бабаев: «Немировски считает, что готовил «Барыс» правильно. Но признает, что не совсем угадал с легионерами»
2сегодня, 12:40
Форвард «Миннесоты» Болди выбыл на несколько недель из-за травмы
2сегодня, 12:26
«Адмирал» выиграл 4-й матч подряд
1сегодня, 11:56
Вратарь ЦСКА Гамзин сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 33 броска в матче с «Амуром»
6сегодня, 11:38
Раанта подписал контракт с «Серветтом» до конца сезона
сегодня, 11:10
Королев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Барыса»
4сегодня, 10:25