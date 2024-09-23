Ротенберг о Кузьмине: «Авансы никому не раздаем, он завоевал место в составе СКА на игру с «Авангардом». По мастерству Григорий не уступает лучшим мастерам КХЛ»

Роман Ротенберг оценил игру Григория Кузьмина в СКА.

Сегодня петербургский клуб примет «Авангард» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

– При звездном составе в СКА открывают новые имена. Например, Григорий Кузьмин удачно играет в тройке с Иваном Демидовым и Евгением Кузнецовым. Что вы скажете об этом форварде?

– Демидов играет в тройке с Кузей (Евгением Кузнецовым – Спортс’‘) и Кузьмой (Григорием Кузьминым – Спортс’‘). Так вот Кузьма всегда показывал яркий хоккей. Мы с ним много тренировались с точки зрения физической подготовки. Он обладает всеми качествами.

Мастерство у него – не скажу громко, но он не уступает самым большим мастерам нашей лиги. В скорости он не уступает тоже. И у него очень высокий интеллект. Понимает, читает игру.

Мы работаем над тем, чтобы он не уступал в единоборствах, которых теперь очень много в лиге. Многие играют от обороны, вяжут наших хоккеистов. И нашим ребятам нужно именно это преодолеть. Выиграть эту борьбу.

Мы его долго готовили. Кузьма в прошлом году выходил в плей‑офф и уже ярко сыграл, против «Торпедо» даже забросил победную шайбу. Думаю, что он готов. Но игра покажет, в каждой смене нужно заново все доказывать.

Мы никому не раздаем авансы, и работает только спортивный принцип. Григорий завоевал свое место в составе на сегодняшний день. И это честно.

Но матч СКА – «Авангард » начнется со счета 0:0. И мы ждем от Кузьмина его лучший хоккей в каждой смене, – сказал главный тренер СКА .