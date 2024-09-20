Ротенберг после 7:4 с «Сочи»: «С нами все играют «панцирем». Сегодня вы увидели, как СКА его пробивал»

Роман Ротенберг заявил, что соперники СКА играют «панцирем».

19 сентября петербуржцы обыграли «Сочи » в Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 7:4.

– После двух матчей без заброшенных шайб вы в двух играх забили 11 голов. Можно ли сказать, что ваша атака разогналась? И что адаптировался Евгений Кузнецов, набравший 3 (0+3) очка?

– С нами все команды играют таким «панцирем». Играют очень низко пять полевых хоккеистов и вратарь. Не буду раскрывать детали, но ребята услышали тренерский штаб, как разбивать этот «панцирь». В то же время сказывались нагрузки. Мы ведь постоянно, очень много тренируемся и на льду, и в зале.

Я знаю, что многие команды в зале не тренируются. Но у нас есть свой подход. Мы продолжаем много работать, кое‑какие вещи улучшаем, смотрим по игре, действуем по ситуации.

Я очень благодарен команде, что ребята услышали тренерский штаб и стали делать те вещи, которые дают нам возможность забить эти семь голов. И мы будем так дальше работать. Потому что обязаны этот «панцирь» разбивать! Будем стремиться к тому, чтобы вскрывать оборону любого соперника. Мы понимаем, как это делать. И вы сегодня это увидели, как мы пробивали этот «панцирь», – сказал главный тренер СКА .