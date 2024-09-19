СКА собрал сверхмощный состав. Потянет ли он сравнение с лучшими командами Знарка и Быкова?

Ныряем в архивы.

Летом-2024 СКА проделал штуку, которую повторяет почти каждое лето вот уже 15 лет (и которой каждое лето удивляются): радикально изменил состав.

Проще говоря, набрал новых звезд. Причем усиление-2024 чуть выбивается из ряда прошлых лет, потому что – загибайте пальцы.

Пришли: Григоренко и Плотников из того самого состава ЦСКА, чемпионское окно которого (по словам Романа Ротенберга-2023) закрывалось, Андронов – из того же ЦСКА, но транзитом через «Локомотив».

А из НХЛ приехали вообще нерядовые Зайцев и Кузнецов, в принципе нестарые игроки из лучшего состава сборной России.

Имен первого ряда в этом списке больше, чем обычно, даже по меркам СКА.

И эти имена идут плюсом к тому, что по ходу прошлого сезона СКА получил Серебрякова из «Адмирала». Прошлым летом забрал Толчинского и Грюцюка из «Авангарда», а Никишина из «Спартака» выменял позапрошлым.

Да-да, на дистанции в три года кампания СКА по усилению похожа на снежный ком, который достиг пиковой формы в момент подписания Кузнецова. Звезд и интересных игроков в Санкт-Петербурге сейчас столько, что Толчинский (MVP Кубка Гагарина-2021) и Григоренко (MVP Кубка Гагарина-2023) остались в четвертом звене, и играют чуть ли не меньше всех.

А... не лучший ли это вообще состав в истории СКА?

А... не лучший ли это хоккейный телеграм ?

Какие составы сравним?

В истории КХЛ у СКА особенная роль. Сильных версий команды на дистанции с 2008-го там хватало – сравнивать с каждой будет не очень продуктивно, потому что:

а) Не все составы были так успешны, как должны были.

б) Есть два очевидно лучших кандидата для сравнения – составы чемпионских лет.

Составы Быкова-2015 и Знарка-2017 выделяются тем, что стали победными, но на самом деле не только этим.

Оба тренера приходили в СКА уже в экстра-статусе и самим фактом появления в команде требовали увеличения трансферного бюджета. Оба раза это было сделано. Оба раза состав СКА усиливался с какой-то даже дерзостью. Потолок не то чтобы работал, и возможностей у клуба было еще больше. Поэтому Питер одной рукой вытаскивал Дацюка из НХЛ, другой – Прохоркина из Уфы.

СКА-2015 – это звезды в диапазоне от Панарина до Ковальчука.

В СКА-2017 Панарина заменил Гусев («не хочу быть вторым Панариным»), а еще приехали Войнов, Плотников, Дацюк и Широков.

И – у обоих тренеров получилось взять от обоих составов то, что им хотелось. Это были две великолепные команды, реализовавшие сумму потенциала игроков (даже в истории СКА это редкость).

Так что, если СКА-2024 по именам – лучший в истории, он точно должен быть лучше версий 2015 и 2017 годов.

И вот так ли это?

Смотрим составы

СКА-2024/25

«Новорожденная команда» (с), в ней куча знакомых лиц, но про нее пока ничего непонятно.

По понятным причинам лидером команды до начала сезона записали Кузнецова. Глядя в состав, эту роль трудно визуализировать – и звено не первое, и функционал у него загадочный. Впрочем, об этом поговорим.

В любом случае, ситуация интересная: к прошлогоднему ядру (Толчинский, Глотов, Грицюк, Хайруллин, Никишин) добавили еще одно (Кузнецов, Григоренко, Андронов, Зайцев).

СКА-2014/15

Состав, победе которого в этом сезоне исполняется 10 лет (чем не повод для документального фильма, Роман?) был результатом работы Быкова на сдвоенном посту тренера-генменеджера (Ротенберг и тут учился у лучших).

Легендарным этот состав сделал прогресс звена Шипачева. Вадим, Артемий и Евгений начинали сезон из группы кандидатов в сильнейшую сборную России, а закончили по сути ее железными участниками. Ну и СКА от этого выиграл представьте как – по сути, добавляешь сверху тройку Ковальчука с легионерами, подкладываешь две рабочие (одна – с Джимми Эрикссоном), и все готово.

В и без того неслабую защиту Быков специально вернул из «Эдмонтона» Антона Белова (знакомы по ЦСКА).

В ворота по ходу сезона из «Сибири» выменяли топового по меркам КХЛ Коскинена.

СКА-2016/17

Тут скорее собирательный образ, потому что Дацюк травмировался и не играл на финише плей-офф, Войнов не играл в плей-офф вообще, и игроков в целом собралось так много, что идейных вариантов организации состава было точно больше одного.

Гусев буквально на месте Панарина («хорошо, что сохранили звенишко», – сказал в 2016-м Артемий), и какая-то безумная глубина во всех линиях. Тут ведь и Зуб, и Зубарев, и Херсли, и Яковлев – просто сумашествие.

Центральные нападающие

2024/25 : Кузнецов, Воробьев, Бардаков, Андронов, Глотов

2014/15 : Мортенссон, Шипачев, Эрикссон, Каблуков, Тихонов

2016/17 : Дацюк, Шипачев, Прохоркин, Коскиранта, Каблуков, Тихонов

Если допустить, что Кузнецов в этом сезоне выдает предполагаемый уровень величия (а это по-прежнему возможно), то в целом он закрывает позицию первого центра на сопоставимом с составами прошлого уровне. Да, там куча оговорок и уточнений, но уровень сопоставим.

С центрами условного боттом-6 тоже скорее порядок – Андронов в текущем состоянии не такой зверь, как в 2019-м, но разве он хуже Ильи Каблукова? С Захаром Бардаковым такая же история.

И если где есть разница, то на позиции второго центра. Василий Глотов – открытие прошлого сезона, но он хорош как-то сам по себе, а не в организации игры. Миша Воробьев должен закрывать позицию второго на уровне КХЛ примерно в любой команде, но в СКА он оказался в такой специфической системе, что полноценно раскрыться не может. С Шипачевым-2015 его не сравнить – а в рамках этого мысленного эксперимента Миша сравнивается именно с Вадимом.

До линии-2017 современному набору центров СКА далековато. До модели-2015 поближе, но и тут зафиксируем отставание.

Края

2024/25 : Грицюк, Толчинский, Хайруллин, Рендулич, Демидов, Григоренко, Плотников

2014/15 : Ковальчук, Торесен, Панарин, Дадонов, Червенка, Бурдасов, Поникаровский

2016/17 : Ковальчук, Плотников, Гусев, Дадонов, Хохлачев, Дергачев

Небольшое открытие: по краям состав-2017 выглядит менее амбициозным, чем вариант 2015-го. Тут, наверное, вопрос вкуса (но ведь Червенка/Торесен > Плотникова/Хохлачева, нет?).

Позицию текущего состава портит присутствие в прошлых версиях Ковальчука – 32- и 34-летней суперзвезды мирового хоккея. Конечно, в СКА Кови не всегда забивал как на старте карьеры за «Атланту», но он был однозначно главным оружием, и его скилл этому предназначению соответствовал более чем.

Примерно то же самое справедливо про Панарина и Гусева. Артемий вышел на абсолютный пик в НХЛ, но в тройке с Шипачевым был неподражаем. Никита достиг своего пика как раз в СКА (и возможно, именно в сезоне-2016/17, хотя был хорош и позже).

У современного состава скорее интересные края, но суперсилы – в сравнении со СКА-2015 и -2017 – там, конечно, недостает.

Это впечатление может исправить чей-нибудь впечатляющий бомбардирский рывок (Грицюк? Толчинский? Григоренко? ДЕМИДОВ?), но без этого рывка ощущения однозначные. Кстати, если бы в составе СКА оставался Яшкин, удивительно эффективный на уровне КХЛ нападающий, эти ощущения точно были бы другими.

Защита

2024/25 : Зайцев, Никишин, Фальковский, Педан, Галенюк

2014/15 : А.Белов, Кутейкин, Чудинов, Н.Белов, Хафизуллин

2016/17 : Яковлев, А.Белов, Хафизуллин, Зуб, Херсли, Зуб, Войнов

И вот тут! Выиграть глубину у состава-2017 ни по одной линии невозможно, это очевидно. Плюс, там есть Войнов – лучший русский защитник по игре с шайбой в момент возвращения в КХЛ.

Но у современного состава есть Халк, то есть Александр Никишин – лучший защитник Европы, которого очень хочется увидеть в «Каролине». И сюда же подтянулся Никита Зайцев. Если он выдаст предполагаемый уровень, может стать одним из лидеров лиги на позиции защитника.

И вот защита-2015 будто бы чуть уступает современной как раз в смысле игры с шайбой (если держать в голове оговорку про Зайцева).

Вратари

2024/25 : Серебряков, Плешков

2014/15 : Коскинен, Ежов

2016/17 : Коскинен, Шестеркин

Тут можно не усложнять. С составом-2014/15 современная версия сражается может быть даже на равных (Коскинен не то чтобы лучший вратарь в мире – и в СКА его тогда брали, потому что свои не тащили совсем); а против версии-2017 шансов особенных нет, потому что там вторым был Игорь Шестеркин – в будущем звезда, извините, НХЛ.

Общее

Я бы сказал так: по номиналу фамилий состав-2024/25 – это, конечно, заявка на сравнение с лучшими версиями СКА прошлого. Но заявка в итоге проигрывающая, с некоторыми оговорками (есть версия, что за СКА сейчас играет один из лучших молодых защитников мира, и это влияет на общую оценку).

Существенную разницу делает наличие в составе-2015 и -2017 звена Шипачева с Панариным в одной версии и с Гусевым в другой. Их сыгранность гремела даже чуть громче, чем по факту угрожала соперникам голами. Это было очень впечатляющее звено, и оно в таком виде появлялось на турнире лучших (на КМ-2016, ненадолго) и на чемпионатах мира.

Плюсом к этому звену идут Дацюк, Ковальчук, Прохоркин, Широков, Коскиранта в 2017-м, и тот же Ковальчук, связка Мортенссон-Торесен, а еще Червенка и Поникаровский в 2015-м.

Сейчас в составе СКА такой тройки не видно – и общее ощущение, даже если оторваться от сопоставления имен/фотографий, от этого портится.

Тут же, на самом деле, есть и определенный потенциал для текущего состава. В начале сезона-2014/15 никто на планете не знал о существовании тройки Панарин-Шипачев-Дадонов. Все трое считались в похожей степени талантливыми игроками – но явно не были элитой. Элитой они стали по ходу сезона – и карьера Панарина в тот момент взлетела как межгалактическая ракета.

То есть – ощущения от состава сможет поправить искра в одной тройке. Что если Кузнецов раскроет Демидова в тройке с Толчинским? Ну, например.

Но – на данный момент ощущение от текущего состава портит и то, что не видно даже каких-то акцентов. Толчкинский с Григоренко и Андроновым? Как это должно работать? Это четвертое звено? Или скрытое второе? Или хорошо замаскированное первое?

Кто тут ориентирован на игру с шайбой и созидание? Кто – скорее на борьбу?

Это трудно понять, когда читаешь состав в протоколах. Это трудно понять, когда смотришь матчи СКА. Поэтому от текущего состава скорее смешанное ощущение.

Это очень хороший состав, по меркам КХЛ даже очень и очень хороший, но выйдет ли он на тот уровень, который обещает – непонятно.

Команды Быкова и Знарка как раз тем и знамениты: два авторитетных тренера собрали лучшие составы в Европе – и выдали с ними лучший хоккей в Европе, и взяли Кубок Гагарина (Знарок – с издевательским запасом). Поэтому оба состава спустя годы ощущаются монструозно.

Текущий на данный момент ощущается никак. Может, потому что он новорожденный?

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Фото: ska.ru ; РИА Новости /Александр Вильф, Алексей Даничев, Алексей Куденко, Игорь Руссак