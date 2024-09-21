Ротенберг о Кузнецове: «Его смена сразу выкладывается в интернет – он смотрит, разбирает. Евгений может играть лучше, адаптация после НХЛ вносит коррективы»

Роман Ротенберг высказался об адаптации Евгения Кузнецова в СКА.

Петербургский клуб обыграл «Торпедо » (4:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Кузнецов не отметился результативными действиями в этом матче. У него 4 (1+3) очка в 7 матчах за СКА в нынешнем сезоне.

– Когда Кузнецов сможет забросить следующую шайбу? Чего ему не хватает?

– Смена Евгения Кузнецова сразу выкладывается в интернет, он их сразу разбирает и смотрит. Он бьется, борется, здорово играет.

Понимаем, что он может играть лучше, как и любой наш хоккеист. Кузнецов вносит вклад в каждую победу СКА . Мы понимаем, что адаптация [после перехода] из НХЛ в КХЛ вносит свои коррективы в игру любого игрока.

Есть определенные нюансы. Надо уметь выигрывать на любой площадке, – сказал главный тренер СКА.