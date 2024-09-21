Ротенберг о Кузнецове: «Его смена сразу выкладывается в интернет – он смотрит, разбирает. Евгений может играть лучше, адаптация после НХЛ вносит коррективы»
Роман Ротенберг высказался об адаптации Евгения Кузнецова в СКА.
Петербургский клуб обыграл «Торпедо» (4:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Кузнецов не отметился результативными действиями в этом матче. У него 4 (1+3) очка в 7 матчах за СКА в нынешнем сезоне.
– Когда Кузнецов сможет забросить следующую шайбу? Чего ему не хватает?
– Смена Евгения Кузнецова сразу выкладывается в интернет, он их сразу разбирает и смотрит. Он бьется, борется, здорово играет.
Понимаем, что он может играть лучше, как и любой наш хоккеист. Кузнецов вносит вклад в каждую победу СКА. Мы понимаем, что адаптация [после перехода] из НХЛ в КХЛ вносит свои коррективы в игру любого игрока.
Есть определенные нюансы. Надо уметь выигрывать на любой площадке, – сказал главный тренер СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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