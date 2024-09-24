Буше о звене c Веем и Кэсселсом: «У каждого из нас «минус 3» в матче со СКА. Допускать такое неприемлемо. Нужно играть все 60 минут»
Рид Буше высказался об игре с Линденом Веем и Коулом Кэсселсом.
Нападающие завершили матч против СКА (1:4) с показателями полезности «-3».
«Нам нужно играть все 60 минут, полностью. Наше звено [c Веем и Кэсселсом] сыграло не лучшим образом, у каждого из нас «-3». Допускать такое неприемлемо.
Первое звено должно вести за собой, быть у руля команды. Но пара ошибок дорого нам обошлась. И все же мы до конца были в игре», – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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