Буше о звене c Веем и Кэсселсом: «У каждого из нас «минус 3» в матче со СКА. Допускать такое неприемлемо. Нужно играть все 60 минут»

Рид Буше высказался об игре с Линденом Веем и Коулом Кэсселсом.

Нападающие завершили матч против СКА (1:4) с показателями полезности «-3».

«Нам нужно играть все 60 минут, полностью. Наше звено [c Веем и Кэсселсом] сыграло не лучшим образом, у каждого из нас «-3». Допускать такое неприемлемо.

Первое звено должно вести за собой, быть у руля команды. Но пара ошибок дорого нам обошлась. И все же мы до конца были в игре», – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше .

Буше наконец-то вернулся в состав «Авангарда». Первые впечатления – провал

Вся боль «Авангарда» – цифры: 304 минуты без голов в равных составах, по 3 минуса у легионеров