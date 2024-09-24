Буше о серии поражений «Авангарда»: «Была пара психологических ошибок, которые стоили нам матчей»
Рид Буше высказался о серии поражений «Авангарда».
Клуб проиграл пять матчей подряд.
– В чем причины пяти подряд поражений «Авангарда»? Начинали сезон с трех побед.
– Не знаю, честно. Была пара психологических ошибок, которые стоили нам матчей.
Даже в матче со СКА оставались в игре до последних восьми минут. Мы проделали хорошую работу, было много хороших розыгрышей, а затем повторилась одна из таких психологических ошибок, в результате чего СКА вернул себе преимущество в две шайбы.
Это был хороший матч в нашем исполнении, мы оставались в игре до этого момента, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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