Буше наконец-то вернулся в состав «Авангарда». Первые впечатления – провал

Зато бросал чаще остальных.

«Авангард» начал сезон без главных звезд: Владимир Ткачев и Рид Буше травмировались еще летом. Потеря двух главных бомбардиров ожидаемо сказалась на результатах. После трех побед на старте «Авангард» проиграл четыре раза подряд. И приехал в Санкт-Петербург на встречу против СКА.

В этом матче Буше все-таки вернулся в состав. Дебют в сезоне для него совсем не задался: у «Авангарда» случилось очередное поражение (1:4), а Рид завершил игру без очков и с показателем полезности -3.

Буше вышел в необычной тройке – другой легионер Кэсселс перешел на фланг

Первые слухи о возвращении Рида Буше появились еще перед матчем с «Салаватом» (2:4) 17 сентября. Но американец не вышел ни в той игре, ни потом с «Автомобилистом» (0:3).

Теперь же под долгожданное появление лидера главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин собрал североамериканское звено Кэсселс – Вей – Буше. Сочетание для клуба необычное: если Вей к роли первого центра уже привык, то Кэсселс ранее как раз центрил вторую тройку. Сейчас он оказался на фланге.

Такую серьезную проверку звено не прошло. Против мощного соперника проявились недоработки нападающих в обороне. Например, в эпизоде с первым голом назад вернулся только Кэсселс, а Вей и Буше не особо спешили в собственную зону.

Вторая шайба – Кэсселс и Вей поздно среагировали на появление Григоренко на пятаке и не помешали ему сыграть на добивании. Хотя тут есть вопросы и к защитникам.

Атака СКА на четвертый гол вообще началась с перехвата небрежной передачи Буше. Отметим, что тут Рид хотя бы побежал исправлять ошибку. Неудачно: пересмотрите момент полностью.

Есть ли какой-то позитив от такой тройки и конкретно от камбэка Буше? Относительный. Рид показывал активность в атаке. У него 6 бросков в створ – больше всех в команде. В ситуации, когда голы приходят с огромным трудом (у «Авангарда» шесть шайб за последние пять матчей), такая настойчивость наверняка поможет в дальнейшем.

Буше практически не уходил со льда в большинстве – отыграл 05:28 (при общем игровом времени в 18:52). У него были моменты, но шайбу первая спецбригада забросила без участия Рида (наблюдал за комбинацией со стороны).

В целом похоже, что такое звено создано исключительно как временная мера. Когда к команде присоединится Райан Спунер, именно он и встанет в тройку к Буше.

Ротенберг назвал североамериканцев «Авангарда» «рыбаками» – упрекнул в заточенности на большинство

Реакция на возвращение Буше в той или иной степени последовала с обеих сторон. Сергей Звягин рассказал о восстановлении нападающего: «Мы ждали, когда доктор даст добро. Специально выпускать под СКА его не планировали. Рид рвался в бой давно. Как только врачи дали зеленый свет, он сыграл».

Также главный тренер «Авангарда» высказался об игре хоккеистов СКА по Буше: «Мне не показалось, что соперник особенно жестко играл против него. Грязи я не увидел».

Грязи действительно не было, но игроки СКА все равно действовали против Буше по-особенному. И два удаления Рид на себе все-таки заработал. Примечательно, что в обоих случаях правила на нем нарушил капитан СКА Александр Никишин.

Роман Ротенберг традиционно выступил ярко. С одной стороны, он похвалил соперника: «Думаю, что это была лучшая игра «Авангарда» в сезоне. Они здорово играли, нас было непросто».

Но и место для упрека тоже нашлось, в том числе и в сторону Буше: «Эти ребята американские из «Авангарда» – рыбаки. Они только ждут большинства, а при игре «пять на пять» ничего не показывают».

Для «Авангарда» действительно очень важно большинство, что неудивительно – даже без Ткачева, но с вернувшимся Буше первая спецбригада выглядит мощно. Но для возвращения к победам омскому клубу нужны и голы в равных составах (не забивают так уже 14 периодов) – и здесь Буше тоже должен помочь «Авангарду» выйти из кризиса.

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Фото: ХК «Авангард»