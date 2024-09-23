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  • Ротенберг после 4:1 с «Авангардом»: «Многие команды КХЛ так играют – рыбачат, ждут большинства. Их устраивает 0:0, они строят оборону – панцирь, сегодня СКА его пробил»
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Ротенберг после 4:1 с «Авангардом»: «Многие команды КХЛ так играют – рыбачат, ждут большинства. Их устраивает 0:0, они строят оборону – панцирь, сегодня СКА его пробил»

Роман Ротенберг порассуждал о тактике команд КХЛ при оборонительных действиях.

Сегодня СКА обыграл «Авангард» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«В целом, хочу поблагодарить всю команду, всех игроков. Все бились друг за друга, помогали вратарю. Он сыграл здорово. Выиграли единоборства, выиграли все ситуации 50 на 50, забили красивые голы.

Из минусов хочу отметить только нашу дисциплину. Мы не имеем права удаляться с таким мастеровитым соперником, который только и ждет большинства. Это американские ребята – рыбаки.

Мы упорно тренируемся в зале, на льду и это дает результат. «Пять на пять» – без шансов [для соперника]. Да, пропустили в меньшинстве. Надо убирать удаления.

Многие команды в КХЛ так сейчас и играют. Они рыбачат, ждут большинства. Их устраивает счет 0:0, они выстраивают оборону, панцирь – как я уже говорил. Его можно пробить – мы сегодня пробили этот панцирь.

Нам нужно только добавлять. Есть над чем работать. Наши спецбригады могут играть лучше. Улучшаем наш хоккей – мы далеко не показали весь наш потенциал», – сказал главный тренер СКА.  

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
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