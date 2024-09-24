Вся боль «Авангарда» – цифры: 304 минуты без голов в равных составах, по 3 минуса у легионеров

Пять поражений подряд.

«Авангард» проиграл СКА (1:4). Для команды Сергея Звягина это пятое поражение в восьми играх сезона (сначала были три победы). Пока «Авангард» набрал всего 7 очков – это седьмой результат на Востоке.

После яркого старта результаты «Авангарда» разочаровывают все больше. Сначала хотя бы играли без травмированных лидеров. На матч со СКА в составе появился нападающий Рид Буше, но и его возвращение совсем не помогло.

Буше наконец-то вернулся в состав «Авангарда». Первые впечатления – провал

Вот главные цифры вокруг поражений «Авангарда»:

● 14 периодов или 304 минуты без голов в равных составах.

В последний раз без учета большинства «Авангард» забивал в матче с «Амуром» (2:3 бул). Тогда омичи забросили шайбу через минуту после стартового вбрасывания. Отличился 21-летний Илья Рейнгардт, ассистировал Даррен Дитц.

Со СКА единственный гол «Авангарда» случился также в большинстве – автором шайбы в формате 5 на 3 стал Алексей Макеев. Проблему в равных составах у «Авангарда» заметил даже главный тренер СКА Роман Ротенберг: «Эти ребята американские из «Авангарда» – рыбаки. Они только и ждут большинства, а при игре 5 на 5 ничего не показывают».

● 6 заброшенных шайб против 18 пропущенных в пяти проигранных матчах.

На старте сезона «Авангард» показывал приличную игру в атаке, забив 10 голов за три игры. При этом команда Звягина довольно мало пропускала – всего 4 шайбы. Теперь статистика совершенно поменялась: «Авангард» пропустил в три раза больше, чем забил. Одной заброшенной шайбе со СКА и вовсе предшествовало сухое поражение «Автомобилисту» (0:3).

● 30 секунд разделили третью и четвертую шайбы СКА.

До середины третьего периода «Авангард» все еще сохранял возможность отыграться – держался счет 1:2. Как раз тогда у Коула Кэсселса возник опасный момент в большинстве, но шайба угодила в штангу. Только случай помог СКА не пропустить и сохранить преимущество в счете, иначе «Авангард» бы сравнял. Вместо этого команда Звягина проиграла 1:4.

● 1 неудачный тренерский запрос.

После второй шайбы СКА, которую забросил Михаил Григоренко, тренер «Авангарда» взял просмотр на блокировку вратаря. Но Сергею Звягину не повезло – судьи не увидели никаких нарушений. Поэтому «Авангард» получил удаление и рисковал пропустить еще, но обошлось.

Сам Сергей Звягин объяснил решение запросить просмотр так: «Там все очень рядышком было. Я сам момент не видел и еще даже скрупулезно не просматривал. У нас очень хорошая команда видеотренеров, но сейчас такие правила, что если что-то рядом, то не знаешь, в чью сторону будет засчитано».

● -3 – показатель полезности у первой тройки «Авангарда» против СКА.

Звягин специально под матч со СКА собрал в первом звене трех легионеров: Коула Кэсселса, Линдена Вея и Рида Буше. Не сработало.

● 6 раз Рид Буше бросил по воротам СКА.

Это лучший результат в команде, который ни на что не повлиял.

● 5:28 – самое большое время при игре в большинстве.

Принадлежит оно также Риду Буше, который никак его не использовал в матче со СКА. Следующие за ним показатели у Линдена Вея (2:43) и Даррена Дитца (2:34) – они выступили ассистентами Алексея Макеева при шайбе в большинстве.

● 0 голов у нападающего Коула Кэсселса в матчах за «Авангард».

В игре против против СКА он выиграл 20% вбрасываний (1 из 5) и создал как минимум три опасных момента (вспомните штангу). Но забить за восемь игр этого сезона до сих пор не получилось. Кстати, Кэсселс так мало вставал на точку, потому что вышел крайним форвардом.

● 88,6 % отраженных бросков у Павла Хомченко против СКА.

Это худший результат Хомченко в играх этого сезона, которые вратарь «Авангарда» провел целиком. В среднем на старте регулярки голкипер имеет 90,2% ОБ. Это значительно меньше среднего результата Хомченко по регулярке-2023/24 – тогда было 94,8%.

Моментами во время матча против СКА вратарь «Авангарда» совсем не выручал. Яркий пример – спасение Дамира Шарипзянова, который остановил шайбу на ленточке. В середине второго периода «Авангард» играл в меньшинстве, и после очередного броска Хомченко явно потерялся. Повезло, что Шарипзянов среагировал и отбросил шайбу прямо с линии ворот.

● 1 победа у СКА в основное время на домашней арене в регулярке-2024/25.

Над кем – вы знаете. К тому же, победа над «Авангардом» стала четвертой подряд для команды Романа Ротенберга. После неудачного старта СКА поднялся на второе место Запада.

И даже несмотря на ровно противоположные результаты СКА и «Авангарда», Роман Ротенберг считает, что команда из Омска провела лучший матч в сезоне: «Думаю, что это была лучшая игра «Авангарда» в сезоне. Они здорово играли, СКА было непросто. Наши ребята молодцы. Мы много удалялись и единственный шанс сопернику дали в меньшинстве, когда остались втроем».

Или же это была ирония от тренера СКА?

СКА всегда сталкивается с лучшей игрой соперников. Не верите – послушайте Ротенберга

7 быстрых мыслей вокруг перехода Деанджело в СКА

Фото: ХК СКА ; ХК «Авангард»