Роман Ротенберг: «В фильме «Чудо на льду» тренер после поражения вывел команду делать челночный бег. В СКА игроки после побед сами идут тренироваться, иногда приходится их останавливать»
Петербургский клуб обыграл «Авангард» со счетом 4:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Важно было психологически обыграть действительно сильного соперника?
– Всегда важно отталкиваться от своей игры, играть на сильных сторонах. Я не удивлен, что мы так сыграли. Вижу, как ребята работают, тренируются, отдаются игре.
Даже некоторые ребята после этой игры пошли на лед, дальше тренироваться. Помните, как [было] в фильме «Чудо на льду»? Когда тренер после поражения вывел команду на лед, и все делали челночный бег.
А у нас наоборот – победа, игроки сами идут делать челночный бег. Иногда нам приходится даже их останавливать. Я говорю: «Зачем вы идете? Может, вам лучше отдохнуть?»
Они говорят: «Нет, мы пойдем, нам надо тренироваться». Это говорит, что наши ребята понимают, что только потом, кровью, через работу, тренировки... Мы упорно очень тренируемся в зале, на льду, и это дает результат, – сказал главный тренер СКА.
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