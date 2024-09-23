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  • Ротенберг о матчах СКА – «Авангард»: «Наше газпромовское дерби. За каждую копейку надо бороться, будем показывать свой лучший хоккей»
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Ротенберг о матчах СКА – «Авангард»: «Наше газпромовское дерби. За каждую копейку надо бороться, будем показывать свой лучший хоккей»

Роман Ротенберг назвал противостояние СКА с «Авангардом» газпромовским дерби.

Сегодня петербургская команда сыграет с клубом из Омска в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. 

– СКА – «Авангард» – это всегда большая афиша. Что вы скажете о матче?

– Он очень важен. Это наше газпромовское дерби. За каждую копейку надо бороться. Поэтому будем в каждой смене выходить, показывать свой лучший хоккей.

Начнем с того, чтобы выигрывать единоборства, стыки. Проявить желание, волю к победе в каждой смене. Каждому игроку – отрабатывать на 100 процентов требование тренерского штаба.

И конечно, получить удовольствие от матча. Ярко сыграть в атаке. У нас много комбинаций, которые мы постоянно тренируем. При этом присутствует импровизация. Мы даем игрокам карт‑бланш на это в зоне атаки.

Что ж, ждем голов и ярких моментов. Конечно, мы с каждой игрой улучшаем детали. Нам нужно помогать своему вратарю. Более ответственно относиться к возврату в оборону. В каждой смене играть только на команду. Так и будем сейчас готовиться.

Мы провели хорошую интенсивную раскатку. На 100% все отработали. Играем дома, родные стены. Дышится хорошо. А ведь для спортсмена очень важно максимальное потребление кислорода. Когда не хватает воздуха в ледовых дворцах – это очень плохо для восстановления хоккеистов.

Вы знаете, что игроки могут уйти на месяц в яму из‑за этого? Это научно доказано. И что некоторые команды не показывают свой лучший хоккей – может, с этим связано?

Вот мы в Ледовом дворце ежедневно проверяем в ручном режиме все настройки. Общаемся с заливщиками, с директором дворца, чтобы все эти настройки не слетали. Каждый день идет мониторинг, чтобы дышалось хорошо и лед был бы отличного качества.

А это огромная командная работа, которая важна для итогового результата. Хоккеисты тренируются, забивают голы – да. Но важно и то, чтобы для них были созданы все условия. Ведь хоккей – высокотехнологичный вид спорта, – сказал главный тренер СКА

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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logoКХЛ
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
logoРоман Ротенберг
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