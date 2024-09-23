СКА выиграл 4-й матч подряд. У команда Ротенберга 5 побед в 8 играх сезона КХЛ
СКА одержал четвертую победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Сегодня команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Авангард» (4:1).
Таким образом, СКА выиграл 4 матча подряд в КХЛ.
В 8 играх нынешнего сезона петербургский клуб проиграл трижды – «Трактору» (0:3), «Локомотиву» (0:2) и «Металлургу» (4:5 ОТ).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости