СКА выиграл 4-й матч подряд. У команда Ротенберга 5 побед в 8 играх сезона КХЛ

СКА одержал четвертую победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Сегодня команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Авангард » (4:1).

Таким образом, СКА выиграл 4 матча подряд в КХЛ .

В 8 играх нынешнего сезона петербургский клуб проиграл трижды – «Трактору» (0:3), «Локомотиву» (0:2) и «Металлургу» (4:5 ОТ).