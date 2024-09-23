Ротенберг о 4:1: «Лучшая игра «Авангарда» в сезоне, СКА было непросто. Ребята бились за город и клуб. Спасибо болельщикам, энергетика на трибунах была фантастической»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с «Авангардом».

Петербургский клуб одержал победу со счетом 4:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Думаю, что это была лучшая игра «Авангарда » в сезоне. Они здорово играли, СКА было непросто. Наши ребята молодцы. Мы много удалялись и единственный шанс сопернику дали в меньшинстве, когда остались втроем.

Убираем удаления – прибавляем. Хочу поблагодарить команду, ребята бились за город и СКА.

Также спасибо болельщикам, которые нас поддерживали. Энергетика на трибунах была фантастической и изумительной», – сказал главный тренер СКА .