Ротенберг о 4:1: «Лучшая игра «Авангарда» в сезоне, СКА было непросто. Ребята бились за город и клуб. Спасибо болельщикам, энергетика на трибунах была фантастической»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с «Авангардом».
Петербургский клуб одержал победу со счетом 4:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Думаю, что это была лучшая игра «Авангарда» в сезоне. Они здорово играли, СКА было непросто. Наши ребята молодцы. Мы много удалялись и единственный шанс сопернику дали в меньшинстве, когда остались втроем.
Убираем удаления – прибавляем. Хочу поблагодарить команду, ребята бились за город и СКА.
Также спасибо болельщикам, которые нас поддерживали. Энергетика на трибунах была фантастической и изумительной», – сказал главный тренер СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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