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  • Ротенберг о 4:1: «Лучшая игра «Авангарда» в сезоне, СКА было непросто. Ребята бились за город и клуб. Спасибо болельщикам, энергетика на трибунах была фантастической»
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Ротенберг о 4:1: «Лучшая игра «Авангарда» в сезоне, СКА было непросто. Ребята бились за город и клуб. Спасибо болельщикам, энергетика на трибунах была фантастической»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с «Авангардом».

Петербургский клуб одержал победу со счетом 4:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Думаю, что это была лучшая игра «Авангарда» в сезоне. Они здорово играли, СКА было непросто. Наши ребята молодцы. Мы много удалялись и единственный шанс сопернику дали в меньшинстве, когда остались втроем.

Убираем удаления – прибавляем. Хочу поблагодарить команду, ребята бились за город и СКА.

Также спасибо болельщикам, которые нас поддерживали. Энергетика на трибунах была фантастической и изумительной», – сказал главный тренер СКА

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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