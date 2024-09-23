Шевченко о зарплатах в СКА: «Говорят, тучи сгущаются над одним из защитников. Возможно, это Педан – у него 50 млн, Деанджело его вытесняет»

Алексей Шевченко высказался о зарплатах игроков СКА.

Сегодня петербургский клуб подписал контракт на год с Энтони Деанджело .

Сообщалось , что СКА снизит зарплату Александру Никишину на фоне перехода американского защитника.

– Идея Романа Ротенберга: «Правый хват, левый хват – у каждой пары защитников». У него есть 2 праворуких – это Зайцев , Земченок . И будет Деанджело третий. Но 849 миллионов уже потрачено.

– Так он за 15 [миллионов].

– За 15 [млн], и Грицюк подвинется еще? Слышал, что Галимов есть, [у него зарплата] 45 миллионов. Он не играл ни разу.

И говорят, что тучи сгущаются над одним из защитников. Есть вероятность, что это Андрей Педан.

– Почему над ним?

– Потому что у него [зарплата] 50 миллионов, и его вытесняет Деанджело, – сказал журналист Алексей Шевченко.