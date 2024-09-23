Шевченко о зарплатах в СКА: «Говорят, тучи сгущаются над одним из защитников. Возможно, это Педан – у него 50 млн, Деанджело его вытесняет»
Алексей Шевченко высказался о зарплатах игроков СКА.
Сегодня петербургский клуб подписал контракт на год с Энтони Деанджело.
Сообщалось, что СКА снизит зарплату Александру Никишину на фоне перехода американского защитника.
– Идея Романа Ротенберга: «Правый хват, левый хват – у каждой пары защитников». У него есть 2 праворуких – это Зайцев, Земченок. И будет Деанджело третий. Но 849 миллионов уже потрачено.
– Так он за 15 [миллионов].
– За 15 [млн], и Грицюк подвинется еще? Слышал, что Галимов есть, [у него зарплата] 45 миллионов. Он не играл ни разу.
И говорят, что тучи сгущаются над одним из защитников. Есть вероятность, что это Андрей Педан.
– Почему над ним?
– Потому что у него [зарплата] 50 миллионов, и его вытесняет Деанджело, – сказал журналист Алексей Шевченко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал «Это хоккей, брат!»
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