7 быстрых мыслей вокруг перехода Деанджело в СКА

Трансфер года?

Американский защитник Энтони Деанджело подписывает контракт со СКА до конца текущего сезона. Документально все еще оформлено не до конца – требуется рабочая виза. И все-таки переход состоялся: СКА объявил о нем в соцсетях, Роман Ротенберг представил игрока перед журналистами. Мы же давно раскрыли этого противоречивого персонажа в отдельном материале .

Теперь важно понять основные детали: почему переговоры затянулись, как Деанджело усилит СКА, зачем трансфер в КХЛ нужен ему самому. Звезды подобного уровня редко доезжают до России, если не учитывать локауты. Статистика у него действительно мощная: в регулярках НХЛ провел 371 матч и набрал 210 (48 +162) очков, в плей-офф – еще 26 матчей (13 очков, 1+12).

Почему 28-летний защитник с такими показателями вдруг больше никому не пригодился?

1. Очевидно, что вариант со СКА не был для Энтони приоритетным.

СКА полтора месяца вел переговоры с Деанджело. Первые слухи о его приезде в Россию появились 3 августа. Интересно, что почти сразу Энтони вроде бы их опроверг. Так утверждал сайт Puck Empire: там появился скриншот переписки с Деанджело. Тот якобы рассказывал , что сфокусирован на поиске работы в НХЛ. Не зря и сайт Daily Faceoff включал его в топ-3 свободных агентов в лиге.

Мы не просто так показывали общую статистику Деанджело в НХЛ. По ней надо понимать, что сезон-2023/24 вышел максимально смазанным. В регулярке Деанджело вышел за «Каролину» всего на 31 матч, набрал 11 (3+8) очков и полезность -7 . Годом ранее Энтони ушел из «Филадельфии», где вообще выдал -27 по полезности за регулярку, что стало его худшим показателем за карьеру.

Все это сочеталось с драками, скандалами и яркими публичными выступлениями. В способностях Деанджело (особенно в атакующих) никто не сомневается, но для НХЛ он уже не считается элитным защитником без слабых мест. Карьеру и репутацию Деанджело в лиге испортила драка с русским вратарем Александром Георгиевым в сезоне-2020/21. Тогда оба выступали за «Рейнджерс».

Глобальный итог такой: Тони набрал минусов и скандалов – уехал в Россию. Символично, что здесь его присмотрел именно СКА. Год назад там же оказался Алекс Гальченюк, когда «Аризона» отказалась от него после стычки с полицейскими. Просто зафиксируем: сейчас Гальченюк играет в Хабаровске. Куда же уедет Тони после Санкт-Петербурга?

2. СКА бесконечно усиливает состав – потолок зарплат это никак не ограничивает.

Мы подробно разбирали ситуацию с зарплатами в СКА перед стартом регулярки-2024/25. Клуб все-таки вписался в потолок, хотя подписал четырехлетний контракт с Евгением Кузнецовым. В случае с Кузнецовым помогли огромные бонусы за спортивные достижения – он заработает в СКА до 4 миллиардов рублей. Под потолком такие пункты в контракте игрока уже не учитываются.

Откуда у СКА деньги еще и на Деанджело? Первое: нападающий Эмиль Галимов (получает 40 млн) уйдет из команды. Второе – объяснение от Ротенберга: «Какие у вас сомнения? Вы читаете советские газеты или это мнение из-за бугра? У нас все в рамках регламента, видимо, кто-то вбрасывает ложную информацию в прессу. У нас огромные бонусы, как и в других клубах КХЛ.

Тони получает официальную зарплату плюс бонусы. Здесь все просто». По инсайдам оклад Деанджело оценивается в 30 миллионов. Остальные деньги и уйдут в ту самую бонусную часть.

3. Решит ли Деанджело структурные проблемы в СКА? Да, но частично.

Потенциально Энтони поможет при игре в большинстве. Ротенберг экспериментировал со спецбригадами еще на летней предсезонке, когда выпускал на реализацию пять нападающих (сейчас так играет «Салават»). Возвращение Александра Никишина добавило опций, а от Деанджело ждут дополнительного креатива в розыгрышах и бросков. Игра СКА с ним станет вариативнее.

За семь матчей команда показала 18,2% реализации (4 гола за 22 попытки). Подбор игроков позволяет рассчитывать на более сильные цифры. Даже в сумме за два последних неудачных сезона в НХЛ сам Деанджело забросил шесть шайб в большинстве. Ротенберг видит их с Никишиным в одной бригаде – для Тони он отвел место в левом круге вбрасывания.

Вот только Деанджело часто удаляется сам, а при игре в меньшинстве пользы от него уже меньше. А ведь именно необязательные удаления и слабое меньшинство (66,7% надежности за 7 матчей) – два недостатка в игре СКА, помешавшие набору очков.

4. Переход Деанджело сопровождается кучей подробностей – они отвлекают от главного.

Тони уже готовится к мастер-классу для детей из академии СКА, изучает культуру, ест борщ. Все это уводит внимание от ключевых фактов: в КХЛ приехал мастеровитый защитник-скандалист, способный стать звездой лиги. По именам состав СКА выглядит намного сильнее любого из конкурентов. Так было и до трансфера Деанджело, но с ним разрыв лишь увеличивается.

Имена не выигрывают Кубок Гагарина – мы много раз проговаривали эту истину. Здесь она кажется особенно актуальной. В образе Деанджело есть много сомнительных моментов. У Тони взрывной характер, он приехал в Россию без семьи. Предстоит сложная адаптация, может накалиться внутренняя атмосфера в раздевалке (посмотрите на историю Комтуа и «Динамо» ).

Все разговоры о добрых делах и бытовых моментах нужны, чтобы об этом никто не думал. А мы думаем.

5. Игроки из НХЛ тяжело адаптируются в СКА – посмотрите на Никиту Зайцева и Евгения Кузнецова. Поэтому и от Тони не ждем великих матчей осенью.

Защитник Зайцев до сих пор хватает странные удаления, лезет в драки, выносит соперников толчками на борт. Дошло и до его ошибок при игре с шайбой, хотя на предсезонке игра СКА в ключевые моменты строилась как раз через Никиту. Евгения Кузнецов получал капитанскую нашивку, исполнял буллиты, но по-настоящему проявил себя только в матче с «Сочи» (7:4, 0+3 у Кузнецова).

Деанджело пока явно не до конца осознает, куда он попал. В СКА легко сажают звезд на скамейку. Ничего не получается в двух периодах? В третьем не играет вся тройка . Тони обсуждал переезд в Санкт-Петербург с российскими игроками НХЛ. Из СКА он знаком с Педаном (играли друг против друга), Толчинским (полгода были партнерами) и Кузнецовым (по времени в «Каролине»).

Донесут ли они реальность, что в системе Романа легко не будет?

6. Интересно выглядит восприятие задумки перехода Деанджело внутри СКА. Известный консультант СКА Владимир Юрзинов высказал такое: «Расчет на то, что Деанджело поможет еще и в подготовке молодых ребят, будет передавать свой большой опыт» . Юрзинов часто помогает Ротенбергу советами и знает особенности клубной работы – его позиции можно доверять.

Как и в случае с Евгением Кузнецовым, тут выстраивается такая логика: звездный игрок приезжает в клуб, молодежь смотрит на него, болельщики идут на арену. С Кузнецовым это работает хотя бы в теории. Деанджело же – точно не яркий пример для подражания, учитывая его проступки. Хотя публично Тони сам проявляет желание поработать с детьми в СКА.

Главное, чтобы они не научились у него ненужным дракам.

7. Трансфер Деанджело точно перекрывает любые другие события в российском хоккее.

В этот же день в минское «Динамо» перешел нападающий Крис Тирни. Суммарно у него набралось 689 матчей и 260 очков в НХЛ. «Барыс» вообще увольняет главного тренера. Внимание к таким новостям и близко не сочетается с обсуждениями вокруг Энтони Деанджело.

У этого есть и обратная сторона: в Санкт-Петербурге Тони столкнется с таким же высоким уровнем давления. Если у него что-то не получится, все сразу это заметят. Как на все возможные сложности отреагирует сам Деанджело?

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Фото: AP /Karl B DeBlaker, Jeff Chiu