Ротенберг о резервах СКА: «В идеальной игре каждое звено забрасывает по 3 шайбы. Нам нужны все 4 звена, чтобы выиграть Кубок Гагарина»
СКА обыграл «Торпедо» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форварды клуба из Санкт-Петербурга Сергей Толчинский и Сергей Плотников (дубль) забросили свои первые шайбы в сезоне.
– Сегодня Толчинский и Плотников реализовали свои резервы?
– В идеальной игре каждое звено забрасывает по три шайбы. У нас четыре звена. Это достаточное количество голов, чтобы победить. Сегодня ребята бились, ловили шайбы на себя, выигрывали борьбу. «Торпедо» сыграло лучший матч в сезоне – я многие смотрел. Нам было непросто.
Соперник вышел с огромным желанием победить, понимаем их ситуацию. Мы очень рады, что ребята забивают. Нам нужны все четыре звена, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Будем работать, чтобы все четыре наших звена забивали и здорово играли в обороне.
На предыдущей пресс-конференции я говорил, что Иван Демидов, Тимур Кол, Иван Выдренков – молодые пацаны, но они отрабатывают на сто процентов в атаку и в оборону. Особенно важна оборона. Я говорил в прошлый раз – есть ребята, которые забивают по 40 голов в регулярном чемпионате, но в их смены команда пропускает по 80 шайб. Можно с такими хоккеистами выиграть Кубок Гагарина? Нет.
Надо чтобы все работали и на оборону, и на атаку. Поможем нашему вратарю, и наши болельщики будут рады, – сказал главный тренер СКА.
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