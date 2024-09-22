Ротенберг о резервах СКА: «В идеальной игре каждое звено забрасывает по 3 шайбы. Нам нужны все 4 звена, чтобы выиграть Кубок Гагарина»

Роман Ротенберг высказался об идеальной результативности команды в матче.

СКА обыграл «Торпедо » (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форварды клуба из Санкт-Петербурга Сергей Толчинский и Сергей Плотников (дубль) забросили свои первые шайбы в сезоне.

– Сегодня Толчинский и Плотников реализовали свои резервы?

– В идеальной игре каждое звено забрасывает по три шайбы. У нас четыре звена. Это достаточное количество голов, чтобы победить. Сегодня ребята бились, ловили шайбы на себя, выигрывали борьбу. «Торпедо» сыграло лучший матч в сезоне – я многие смотрел. Нам было непросто.

Соперник вышел с огромным желанием победить, понимаем их ситуацию. Мы очень рады, что ребята забивают. Нам нужны все четыре звена, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Будем работать, чтобы все четыре наших звена забивали и здорово играли в обороне.

На предыдущей пресс-конференции я говорил, что Иван Демидов , Тимур Кол , Иван Выдренков – молодые пацаны, но они отрабатывают на сто процентов в атаку и в оборону. Особенно важна оборона. Я говорил в прошлый раз – есть ребята, которые забивают по 40 голов в регулярном чемпионате, но в их смены команда пропускает по 80 шайб. Можно с такими хоккеистами выиграть Кубок Гагарина ? Нет.

Надо чтобы все работали и на оборону, и на атаку. Поможем нашему вратарю, и наши болельщики будут рады, – сказал главный тренер СКА.