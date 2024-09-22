Роман Ротенберг рассказал о влиянии женского пляжного волейбола на подготовку СКА.

«Если честно, мы используем в нашей подготовке методики из разных видов спорта.

Может, только из женского пляжного волейбола не используем. Но тоже смотрим – мотивируем ребят», – сказал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:3).

Ротенберг о подготовке: «На льду есть единоборства на земле – это дзюдо. СКА использует его лучшие и сильные стороны. Тренируем стыки на борту»

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