Ротенберг о подготовке СКА: «Используем методики из разных видов спорта – кроме женского пляжного волейбола, может. Но его тоже смотрим – мотивируем ребят»
Роман Ротенберг рассказал о влиянии женского пляжного волейбола на подготовку СКА.
«Если честно, мы используем в нашей подготовке методики из разных видов спорта.
Может, только из женского пляжного волейбола не используем. Но тоже смотрим – мотивируем ребят», – сказал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:3).
Ротенберг о подготовке: «На льду есть единоборства на земле – это дзюдо. СКА использует его лучшие и сильные стороны. Тренируем стыки на борту»
СКА весело камбэкнул в Нижнем – помогли те, от кого давно ждали голов
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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