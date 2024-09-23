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  • «Барыс» сегодня определится с будущим Немировски: «Соберемся с руководством, будет ясность. По игрокам кардинальных решений не будет, особенно по иностранцам»
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«Барыс» сегодня определится с будущим Немировски: «Соберемся с руководством, будет ясность. По игрокам кардинальных решений не будет, особенно по иностранцам»

«Барыс» сегодня определится с будущим главного тренера Дэвида Немировски.

Клуб из Казахстана проиграл 6 из 7 матчей на старте Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает последнее место в общей таблице лиги. 

«В понедельник с Дэвидом и руководством соберемся, будет ясность. Будем принимать решение – сохранять кого-то или с кем-то расставаться, а может ни с кем. Но кардинальных решений по игрокам, особенно по иностранцам, не будет.

Иностранцев он всех знал, настаивал на их приобретении, они пришли по его рекомендации. Мы все его желания и просьбы выполняли. Перед отъездом накануне была беседа с ним. Я определенный посыл ему направил.

Мол, ты пригласил этих игроков, определенная степень ответственности лежит на тебе. Эти игроки приезжали к тебе, а то, что ты с ними не можешь найти общий язык, это твоя задача объединить, чтобы они играли. Дэвид, видимо, не справляется с ними или не донес до них определенные вещи.

Не исключено, что все будет зависеть от разговора в понедельник. Хотелось бы услышать о причинах такого результата, почему легионеры не проявили свои лидерские качества. Возможно, они не были готовы к КХЛ, и тут скорости могли быть для них неожиданными», – сказал генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин. 

Генменеджер «Барыса» недоволен Немировски. Болякин пообещал болельщикам «скорые перемены» (Михаил Зислис)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoДэвид Немировски
logoКХЛ
logoБарыс
logoОлег Болякин
ТАСС
logoSports – Казахстан
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