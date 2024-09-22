Немировски вновь подверг критике новичков «Барыса»: «По Бурдасову вопросов нет, по другим – да! Маклауд старается, другие иностранцы совсем не помогают»

Дэвид Немировски вновь подверг критике новичков «Барыса» после 1:4 от «Витязя».

«Думаю, первый период неплохо начали. Какие-то моменты создавали, сравняли счет. Потом ненужная, большая ошибка в конце первого периода. Большая ошибка в конце первого периода, когда только сравняли счет, и опытный игрок берет шайбу и начинает вести ее глубже в зону. Не надо было пытаться обыгрывать, шайбу потеряли, и сразу контратака, и защитник «Витязя » забил.

Вот в этих моментах надо правильно играть. Когда мы правильно играем, у нас сразу получается, а потом мы пытаемся что-то придумать. Дали «Витязю» забить второй гол и перейти во второй период с инициативой. И после этого не могли вернуть инициативу.

Про Бурдасова. Я думаю, сегодня была его лучшая игра по движению. Видно, что он набирает уверенность. Поэтому их тройка хорошо сегодня сыграла. Видно, что Бурдасов сегодня играл! По нему вопросов нет. По другим – да! У нас Смит, Эллисон и Де Лео пока, как сказать полегче, не помогают команде.

В какие-то моменты мы работали и сразу увидели, что сегодня уже начинаем играть по-другому. Но опять, наши ключевые игроки… Ключевыми игроками должны быть иностранцы. Не скажу, что они должны выигрывать матчи сами, но они должны выделяться. Если берем все игры, то очень мало моментов. Кроме Маклауда, который старается, другие совсем не помогают», – сказал главный тренер казахстанского клуба.

«Новички никак не помогают добиваться результата. Ожидаем гораздо большего от них». Немировски после 0:5 от «Ак Барса»