Светлов о неудачах «Барыса»: «Надломило разделение на клуб и сборную Казахстана. Отказ от тренера-совместителя оказался ошибочным»
– Огорчает «Барыс». Клубу летом удалась неплохая селекция, по именам он на голову выше, например, «Нефтехимика». Но домашний старт казахстанская команда провалила – не зацепилась ни за одну из четырех игр.
– В чем причина завала?
– Со стороны выглядит так, что «Барыс» надломило разделение на клуб и сборную Казахстана, которое произошло на выходе из предсезонной подготовки, в конце августа.
Еще на турнире за Кубок президента Казахстана было видно, что это раздвоение местному хоккею мешает. Игроки переходили из команды в команду, возникала путаница в нагрузках. Между тем, предсезонка – очень ответственный период, требующий предельной концентрации.
– Но у сборной Казахстана в эти дни был отборочный олимпийский турнир.
– Все верно, где-то ради победы на этом отборе можно было пожертвовать одним-двумя матчами чемпионата. Но еще раз повторюсь, что нужно было уходить от разделения на клуб и сборную, в том числе в плане тренерского штаба. Все эти перетягивания каната – не на пользу делу.
«Барыс» – базовый клуб сборной. На мой взгляд, учитывая не самый насыщенный международный календарь, сборная и клуб могли себе позволить тренера-совместителя, который держал бы руку на пульсе. Собственно говоря, в Казахстане много лет так и делали – и был определенный результат.
Думаю, что отказ от такой практики оказался ошибочным. На старте чемпионата КХЛ это особенно заметно, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.
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