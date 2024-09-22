Генменеджер «Барыса» недоволен Немировски. Болякин пообещал болельщикам «скорые перемены» (Михаил Зислис)
Генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин недоволен работой Дэвида Немировски.
Клуб из Казахстана набрал 3 очка за 7 матчей со старта сезона, одержав одну победу. Вчера «Барыс» уступил на выезде «Витязю» со счетом 1:4.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, после окончания встречи болельщики пообщались с генеральным менеджером Олегом Болякиным. Он высказал недовольство работой главного тренера, «свалил на него всю вину и пообещал скорые перемены».
Далее команда из Астаны проведет домашнюю серию из четырех матчей. Первый из них состоится 24 сентября против московского «Динамо».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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