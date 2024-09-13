«Барыс» проиграл все 4 матча на старте сезона КХЛ и повторил клубный антирекорд

«Барыс» не выиграл ни разу в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Казахстанский клуб на домашнем льду уступил минскому «Динамо» со счетом 1:5. Это четвертое подряд поражение «Барыса » в нынешнем сезоне КХЛ.

Ранее команда под руководством Дэвида Немировски проиграла «Нефтехимику» (1:2 ОТ), «Трактору» (1:4) и «Амуру» (1:5). Все 4 игры клуб провел дома.

Таким образом, «Барыс» повторил клубный антирекорд в КХЛ . Клуб из Астаны ранее уже стартовал в регулярном чемпионате КХЛ с четырех поражений в сезоне-2012/13.

Тогда «Барыс» уступил московскому «Динамо » (1:5), СКА (3:7), «Авангарду» (3:4 ОТ) и «Ак Барсу» (1:3). В том сезоне казахстанский клуб одержал победу в 5-м матче.

17 сентября «Барыс» сыграет с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.