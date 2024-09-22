Агент О’Делла: «Пока нельзя сказать, что «Динамо» провалило старт. Клуб еще наберет свои очки, а Эрик уже начал набирать»
Агент Эрика О’Делла высказался о функциональном состоянии игрока.
34-летний канадец набрал 3 (1+2) очка в 7 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «минус 3».
– Можно сказать, что О’Делл как-то выделяется среди остальных игроков «Динамо»?
– Не знаю, как характеризовать игрока в отрыве от партнеров. Это не всегда правильно. Пока нельзя сказать, что «Динамо» выдало провальный старт – прошло не так много матчей. Уверен, клуб еще наберет свои очки, а О’Делл свои очки уже начал набирать.
Команде надо время. Клуб провел качественную предсезонку. Так что вопросов по функциональному состоянию игрока не может быть, – сказал Глеб Чистяков.
5 важных вопросов к «Динамо»: причины провала, где основной вратарь, что с Гусевым
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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