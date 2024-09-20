Александр Мальцев: «Динамо» нужно дать время, сейчас говорить что-то рановато. Есть хорошие игры и плохие»

Александр Мальцев высказался об игре «Динамо» на старте сезона.

В текущем сезоне команда потерпела пять поражений в семи матчах и занимает 10-е место в таблице Западной конференции.

– Честно, не был с ребятами на встречах, не могу сказать что-то конкретного, но это только начало сезона. Физически-то все готовы одинаково, решают те, у кого мастерство повыше.

Думаю, «Динамо» нужно дать время, сейчас говорить что-то рановато. Есть хорошие игры и плохие. Повторюсь, чуть-чуть времени нужно ребятам.

– Те же самые Седрик Пакетт и Эрик О’Делл очень много удаляются. Нет ли проблем с дисциплиной?

– Может быть, есть такой аспект. Когда они оба играют – получают удовольствие. Сейчас они не могут найти свою игру, злятся на себя и переносят на партнеров по команде.

Повторюсь, нужно просто подождать, регулярный чемпионат только начался, – сказал бывший нападающий «Динамо » Александр Мальцев .