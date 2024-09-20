5 важных вопросов к «Динамо»: причины провала, где основной вратарь, что с Гусевым

Ищем ответы.

«Динамо» стартовало в регулярке-2024/25 с двух побед и пяти поражений. Прямо сейчас команда набрала 4 очка – это 10-е место Запада. Ниже с таким же результатом располагается «Сочи», у которого на две встречи меньше. «Динамо» уже получило ужасную разницу шайб (17:24), а по штрафным минутам (94) клуб с отрывом лидирует в КХЛ (у идущего вторым «Куньлуня» – 70).

Напоминаем: все это происходит с действующим обладателем Кубка Континента. «Динамо» выиграло прошлую регулярку, но в плей-офф вылетело во втором раунде от «Трактора» (0-4). Летом клуб сохранил костяк, оставил главного тренера Алексея Кудашова и позвал статусных новичков. Например, в Москву приехал из НХЛ вроде бы мощный нападающий Максим Комтуа.

Сейчас у «Динамо» буквально проваливаются все. Такая ситуация особенно необычна, ведь при Кудашове клуб традиционно сильно начинает. Теперь же вместо восторгов – бесконечные вопросы : к команде, тренеру, ответственным за селекцию. Мы часто рассказывали об отдельных проблемах в «Динамо». Пора подчеркнуть их все и хотя бы попытаться объяснить контекст.

Почему поражений так много?

Результаты «Динамо» нельзя оправдать сложным календарем. В сентябре команда обыграла «Северсталь» (3:1) и минское «Динамо» (6:3). По игре в этих матчах вопросы тоже были, но с учетом и без того накаленного градуса сейчас можем их опустить. Для оценок важнее те самые пять поражений: «Куньлунь» (1:3), «Лада» (3:6), «Спартак» (2:4), ЦСКА (1:3) и «Адмирал» (1:4).

Причины во всех матчах разные, но именно это на данный момент и показывает хрупкость «Динамо».

С «Куньлунем» (1:3) команда выглядела тяжело и сыро. Это признавал и Кудашов на пресс-конференции: «Было видно, что для соперника уже начался сезон, а мы все еще находимся в лете, в предсезонной подготовке ». Преимущество в счете (1:0 после первого периода) было, но «Динамо» все равно уступило. Тогда же мы впервые узнали: к концу матча игроки забывают о выходе со скамейки .

Если бы тот проигрыш оказался единичным, то мы особенно и не удивились бы. «Куньлунь» хорошо стартовал и в регулярке-2023/24 – с трех побед подряд, в том числе и над «Спартаком» (4:3). Типичная ситуация для аутсайдера лиги.

Вот только в матче с «Ладой» (3:6) игроки «Динамо» полностью проспали первый период: пропустили три шайбы и допустили 16 бросков. К середине игры счет был 1:4, и только потом «Динамо» пустилось в погоню.

Против «Спартака» команда наоборот мощно начала – забросила первой и перебросала соперника (16:6) в стартовом отрезке. Но плохо сыграл вратарь: Максим Моторыгин удалился – «Спартак» реализовал большинство. Потом голкипер «Динамо» пропустил не самый сложный бросок в ближний угол от Ивана Морозова. Дальше команда посыпалась.

В равном матче с ЦСКА подвела дисциплина. Психанул опытный легионер Седрик Пакетт: весь матч танцевал вокруг Ивана Просветова, а в итоге это привело к неприятным последствиям. При счете 1:1 в третьем периоде Пакетт схватил двухминутный штраф, задев Просветова во вратарской площади.

ЦСКА повел в счете, а потом забросил и третью шайбу (ах да: игроки «Динамо» снова забыли о выходе со скамейки).

И вот наступил выезд во Владивосток. Вроде бы хорошая возможность на исправление после тяжелого топ-матча. В итоге вся игра свелась к хаосу с удалениями, стычками и бесконечными попытками реализации большинства. Оценивать меньшинство по этой игре даже нет смысла (его было о-о-очень много). Но показательно смотрится вот этот эпизод – хоккеисты «Адмирала» оказались свежее и быстрее.

Если что, в тот момент команды играли в равных составах. Смотрите полностью и со всеми повторами:

Где теперь взять основного вратаря?

Формально у «Динамо» он, конечно, есть. Легионер Хантер Миска приехал в команду летом . Из-за этого клуб даже отпустил в «Адмирал» Илью Коновалова. Пара Миска – Моторыгин наигрывалась в «Динамо» с первых матчей летней предсезонки. Распределение ролей в ней именно такое: Миска стал основным, Моторыгин подменяет его в отдельных играх. Работает ли это? Совсем нет.

Старт регулярки показал – никто из них не тянет роль первого номера . Каждый годится на роль бэкапа и периодически выдает нужное качество игры. Стабильности никакой. Если к 21-летнему Моторыгину меньше претензий хотя бы из-за его возраста, то с Миской такое оправдание не прокатит. Хантер не впечталял статистикой всю карьеру. В «Динамо» он пропускает то, что не пропустил бы никто другой.

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У Миски был временный игровой всплеск: 92,5% отраженных бросков с минским «Динамо» и 89,3% – с ЦСКА. Но железной уверенности в нем пока нет. Руководство клуба публично защищает Хантера, это же делают и полевые игроки . В матче с «Адмиралом» Миска спас в нескольких убойных эпизодах, сделал 29 сэйвов, но пропустил четыре гола.

Вот его общие показатели: 89,8% ОБ и 2,91 КН. У Моторыгина все еще хуже: 87,5% ОБ и 3,26 КН. Неужели с такой вратарской игрой «Динамо» рассчитывает на будущую борьбу за Кубок Гагарина? Тут бы в зону плей-офф поскорее вернуться.

За критикой вратарей упускается и другая важная проблема – у москвичей огромные трудности с защитой. Игроки с именем (Ожиганов, Менелл) не дают нужного качества. При этом в клубе есть и достаточное количество двусторонних форвардов, способных хорошо играть в своей зоне: Пакетт, Кудрявцев, Ильенко, Джиошвили, Михеев. Не особо помогают и они.

Тренеры уже делают перестановки: в матче со «Спартаком» на лавку отправился Кирилл Готовец, а против Минска и ЦСКА на его месте в паре с Бреннаном Менеллом выходил Антон Сизов. Кудашов на вопрос о Готовце ответил так: «У нас семь взрослых защитников. Поэтому будет ротация». С «Адмиралом» Готовец вернулся: его единственное сомнительное достижение в той игре – удар локтем в голову соперника.

Зато покинувший клуб Андрей Миронов в «Спартаке» набрал 5 (1+4) очков за 5 матчей и выбил +4 по полезности. У «Динамо» из защитников в плюсе только Сизов (+3) и Готовец (+1). Может, летом все-таки стоило найти компромисс с Мироновым?

Зачем нужны такие глобальные эксперименты в атаке?

Для начала посмотрите заявку «Динамо» на матч с «Адмиралом»:

Алексей Кудашов объяснял еще пару недель назад: «Я неслучайно говорил, и это были не пустые слова, что мы залезем на сезон и эксперименты будут проходить долго . Сентябрь, октябрь… Надеюсь, что устаканится к середине сезона». Он ожидаемо ссылается на короткую предсезонку и желание донести до новичков все требования.

И все равно странностей слишком много. Летом «Динамо» серьезно перетряхнуло состав нападающих: клуб обновил нижние звенья, а для ведущих троек подписал Антона Слепышева и Максима Комтуа. Пока переварить эти пополнения получается с переменным успехом.

Прежде всего, из-за вечных перемен в конфигурации звеньев. Единственным сочетанием, не претерпевшим изменений, является четвертое: Джиошвили – Михеев – Швец-Роговой. Они так играли с первого матча на сборах и продолжают сейчас.

В остальном происходит анонсированный процесс поиска оптимальных вариантов. Тренеры разбили сыгранную пару О’Делл – Рашевский. Это изначально выглядело сомнительным решением, что и подтвердила практика: у Рашевского ничего не получалось в звене с Ильенко, а после возвращения к О’Деллу он сделал дубль против Минска.

Перемещается по звеньям и Слепышев – начинал с Уилом и Пакеттом, потом попадал к О’Деллу и Рашевскому. Попробовав что-то новое, Кудашов вроде бы вернулся к проверенным связкам: Гусев – Уил – Пакетт и О’Делл – Рашевский. И вот мы снова смотрим заявку на матч с «Адмиралом». Первой тройкой там идут Гусев – Ильенко – Кудрявцев. Серьезно?

Что происходит с Гусевым и как адаптируется Комтуа?

Никита Гусев – рекордсмен КХЛ по очкам за одну регулярку (89). Летом он собирался в НХЛ, но там контракт так и не заработал. Вместо этого вернулся в «Динамо» и даже получил роль капитана. Все очки в регулярке-2024/25 (2+3) Никита распределил на пять разных матчей. Две игры Гусев провалил не только по результативности: с «Ладой» сделал -2 по полезности, с «Адмиралом» у него -1.

Кажется, пока Гусев ищет себя. И этот поиск не смотрится успешно. Когда Никита наберет привычную форму, то вырастет и результативность «Динамо». А когда он ее наберет?

Летом «Динамо» подписало Максима Комтуа – его можно назвать вторым игроком после Гусева по статусу и имени. Пока Макс вписывается совсем тяжело. Он тоже перемещается по звеньям, но больше страдает и участвует в потасовках, чем реально играет в хоккей. У Комтуа всего 2 (2+0) очка за 7 матчей и -2 в полезности.

Кудашов уже отвечал по этому поводу: «Планировали выход Комтуа на проектную мощность еще пять игр назад. Вы правильно все видите по его игре. Мы думаем, как дальше поступать ».

При этом нельзя сказать, что Комтуа совсем бесполезен. Максим постоянно пытается залезть под кожу соперникам. В этом аспекте он похож на Лео Комарова – давнего любимца динамовских болельщиков. Но от такого нападающего ждут намного больше результативных действий.

Когда снова по-настоящему заиграют спецбригады?

В прошлом сезоне «Динамо» разрывало всех соперников в большинстве. Мы подробно разбирали этот уникальный феномен . В той регулярке «Динамо» пробило отметку в 30% реализации лишнего и финишировало с отрывом в 5,5% от второго места.

Сейчас большинство все еще на достойном уровне, хотя до прошлогодних цифр далековато. После матча с «Адмиралом» реализация стала ровно 20% (5 голов за 25 попыток) – это 10-е место в лиге. Больше никаких уникальных цифр, но и провалом не назвать.

Параллельно подводит меньшинство. Решать вопросы по нему надо гораздо быстрее. В прошлом сезоне у «Динамо» было 79,8% нейтрализации – 15-е место. Сейчас ситуация еще хуже – 70%. Меньше только у «Сибири» (63,6%) и СКА (60%).

В том числе для меньшинства летом подписали Артема Сергеева и Кирилла Адамчука, но пока они не сильно влияют на цифры. На пресс-конференции после встречи с «Адмиралом» Кудашов обращал внимание на необязательные удаления. Потом честно признался: «Играем плохо в большинстве, в меньшинстве. Все правильно».

Тогда же он сказал, что сейчас выстраиваются взаимоотношения между игроками. Все возможные кадровые решения по хоккеистам будут приниматься после возвращения с выезда. Впереди у «Динамо» важнейшие гостевые игры с «Амуром» (22 сентября) и «Барысом» (24 сентября). Если в них ничего не исправят, то и положение самого Кудашова уже не покажется таким уверенным.

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Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович, Владимир Федоренко; vk.com/hccska ; spartak.ru