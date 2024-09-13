Игорь Бахмутов оценил игру московского «Динамо» на старте сезона КХЛ.

«Хоккеистов в «Динамо » явно не хватает, наш светоносный Гусев куда-то пропал. Был лучшим бомбардиром, сейчас пропал. С вратарями отдельный разговор. Оборона тоже тяжелая.

Не знаю, сказался ли уход Миронова в «Спартак», он же тоже не молодой. Он же не показывал сверхстатистику. Сейчас есть квалифицированные защитники, но в четырех матчах пропустить 14 шайб – это очень много!

Хорошо, сделаем скидку, что еще не отошли от предсезонки, не отошли от нагрузки. Хочется верить, что это не кризис. Однозначных оценок сейчас дать невозможно. Что угодно может быть. Хотя, может, и кризис, раз 14 голов пропустили и практически ничего не забили. Это никуда не годится.

Где Гусев, Пакетт, О’Делл , Джиошвили , Рашевский ? Это же одни из лидеров своих сочетаний. Куда их взаимодействия делись?» – сказал тренер и функционер Игорь Бахмутов.