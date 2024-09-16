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О’Делл и Уил – самые результативные легионеры «Динамо». Канадцы набрали по 138 очков и обошли Яшкина

Эрик О′Делл и Джордан Уил стали самыми результативными легионерами в «Динамо».

Канадцы набрали по 138 очков в Фонбет чемпионате КХЛ в составе бело-голубых. 

Канадский нападающие обошли чешского форварда Дмитрия Яшкина по числу очков за «Динамо». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал московского «Динамо»
logoАк Барс
logoКХЛ
logoЭрик О′Делл
logoДинамо Москва
logoДмитрий Яшкин
logoДжордан Уил
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