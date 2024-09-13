О′Делл о 10-м месте «Динамо» на Западе: «Нам просто не везет. Надо продолжать играть в атакующий хоккей, скоро шайбы и победы придут»

Эрик О′Делл прокомментировал неудачное для «Динамо» начало сезона.

Бело-голубые проиграли 3 матча из четырех на старте сезона и с двумя очками занимают 10-е место в Западной конференции. Вчера «Динамо» уступило «Спартаку » со счетом 2:4.

«Нам надо продолжать играть в атакующий хоккей, где-то нам просто не везет. Но уверен, скоро шайбы и победы придут.

У нас было очень много бросков, но вратарь «Спартака» сыграл здорово! Надо продолжать работать, удача будет на нашей стороне», – сказал форвард «Динамо » Эрик О′Делл .