О′Делл о 10-м месте «Динамо» на Западе: «Нам просто не везет. Надо продолжать играть в атакующий хоккей, скоро шайбы и победы придут»
Эрик О′Делл прокомментировал неудачное для «Динамо» начало сезона.
Бело-голубые проиграли 3 матча из четырех на старте сезона и с двумя очками занимают 10-е место в Западной конференции. Вчера «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 2:4.
«Нам надо продолжать играть в атакующий хоккей, где-то нам просто не везет. Но уверен, скоро шайбы и победы придут.
У нас было очень много бросков, но вратарь «Спартака» сыграл здорово! Надо продолжать работать, удача будет на нашей стороне», – сказал форвард «Динамо» Эрик О′Делл.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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