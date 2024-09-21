Якушев о Мичкове: «Не помешало бы еще несколько лет сыграть в КХЛ, побиться, набраться опыта. Его истинный потенциал увидим по итогам сезона в «Филадельфии»

Александр Якушев считает, что Матвею Мичкову нужно было еще поиграть в КХЛ.

«То, что Мичков талантлив, – это, конечно, просматривается, а его истинный потенциал можно будет определить по итогам сезона в «Филадельфии». Мне кажется, что ему бы не помешало еще несколько лет сыграть в России.

Нужно здесь побиться, набраться опыта, окрепнуть физически. Дай бог, если у него в «Филадельфии» все сразу будет хорошо. Мы будем переживать за него и радоваться его успехам. Если у Матвея что-то не пойдет, то он всегда может вернуться, поиграть у нас, а уже потом уехать обратно.

В связи с трагедией в его семье и не очень простой ситуацией хочу пожелать Матвею крепости духа и проявить мужицкий характер. Забыть и вычеркнуть это из жизни очень тяжело, но хочется пожелать ему проявить характер и показать себя в игре.

В первом сезоне Матвею надо набраться опыта, познакомиться со стилем игры в НХЛ . В Америке же манера игры очень сильно отличается от европейской, поэтому ему надо набираться опыта в каждой игре.

Я думаю, Мичкову тренер подскажет, поможет и будет относиться к нему с большим вниманием и аккуратностью», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев .