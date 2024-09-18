Артюхин о Демидове: «Если продолжит с теми же рвением, энергией, мастерством – то ссылка из СКА в «Сочи» ему не грозит. Старт Ивана в КХЛ получился удачным»
Евгений Артюхин оценил выступление Ивана Демидова в этом сезоне КХЛ.
18-летний форвард отметился голом и результативной передачей в 5 матчах в составе СКА в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
– После такого удачного старта Ивану Демидову не грозит судьба Матвея Мичкова, дважды «сосланного» из СКА в «Сочи»?
– Все зависит от самого Ивана. Если он продолжит в том духе и с теми же рвением, энергией, эмоциями, мастерством как в данный момент, а также на предсезонке в матчах за СКА и молодежную сборную России, то ссылка в «Сочи» ему точно не грозит.
Но в хоккее, как и в жизни, может случиться абсолютно все! Сейчас ясно одно – старт Демидова на высшем уровне получился очень удачным, – сказал бывший нападающий СКА и сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
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