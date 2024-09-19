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  • В КХЛ будут вручать памятные медали за количество игр, очков, голов и за другие статистические показатели
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В КХЛ будут вручать памятные медали за количество игр, очков, голов и за другие статистические показатели

В КХЛ будут вручать памятные медали за статистические достижения.

В расчет берутся восемь показателей: игры, очки, голы, очки и голы для защитников, победы и сухие матчи для вратарей и игры для тренеров.

Каждый преодолевший необходимое значение получит от лиги памятную медаль, на которой будет выгравировано его достижение.

По играм отметкой для всех хоккеистов будет значение в 1000 матчей, сейчас ее преодолел только Евгений Бирюков, сыгравший 1001 матч в КХЛ.

Для попадания в клуб по голам необходимо забросить 250 шайб. Туда входят четыре хоккеиста – Сергей Мозякин (419), Найджел Доус (293), Данис Зарипов (292) и Вадим Шипачев (289). Ближайшим кандидатом является нападающий «Локомотива» Александр Радулов (248).

В клуб по очкам входят Мозякин (928) и Шипачев (922), а следующему кандидату нужно набрать 800 результативных баллов, и главный претендент сейчас – Радулов (706).

Вратарям для попадания в клубы необходимо сыграть 60 матчей на ноль или одержать 250 побед – в клуб по сухим матчам входят Василий Кошечкин (90), Александр Еременко (63) и Илья Сорокин (60), а по победам – Кошечкин (378), Еременко (299) и Константин Барулин (258).

Для защитников знаковыми отметками являются 100 шайб и 350 очков. Более 100 шайб в КХЛ забрасывали Кевин Дэллман (142), Денис Куляш и Илья Никулин (по 108), по очкам –Даллмэн (431) и Никулин (367).

Знаковый показатель для тренеров – 700 матчей, его преодолели только Дмитрий Квартальнов (888), Владимир Крикунов (722), Олег Знарок (709) и Зинэтула Билялетдинов (703).

Фото: khl.ru

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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logoАлександр Еременко
logoИлья Никулин
logoДанис Зарипов
logoЕвгений Бирюков
logoЗинэтула Билялетдинов
logoКонстантин Барулин
logoСергей Мозякин
logoДмитрий Квартальнов
logoВладимир Крикунов
logoДенис Куляш
logoВасилий Кошечкин
logoАлександр Радулов
logoКевин Дэллман
logoНайджел Доус
фото
logoОлег Знарок
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoБарыс
logoВадим Шипачев
logoДинамо Москва
logoИлья Сорокин
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