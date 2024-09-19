В КХЛ будут вручать памятные медали за количество игр, очков, голов и за другие статистические показатели
В расчет берутся восемь показателей: игры, очки, голы, очки и голы для защитников, победы и сухие матчи для вратарей и игры для тренеров.
Каждый преодолевший необходимое значение получит от лиги памятную медаль, на которой будет выгравировано его достижение.
По играм отметкой для всех хоккеистов будет значение в 1000 матчей, сейчас ее преодолел только Евгений Бирюков, сыгравший 1001 матч в КХЛ.
Для попадания в клуб по голам необходимо забросить 250 шайб. Туда входят четыре хоккеиста – Сергей Мозякин (419), Найджел Доус (293), Данис Зарипов (292) и Вадим Шипачев (289). Ближайшим кандидатом является нападающий «Локомотива» Александр Радулов (248).
В клуб по очкам входят Мозякин (928) и Шипачев (922), а следующему кандидату нужно набрать 800 результативных баллов, и главный претендент сейчас – Радулов (706).
Вратарям для попадания в клубы необходимо сыграть 60 матчей на ноль или одержать 250 побед – в клуб по сухим матчам входят Василий Кошечкин (90), Александр Еременко (63) и Илья Сорокин (60), а по победам – Кошечкин (378), Еременко (299) и Константин Барулин (258).
Для защитников знаковыми отметками являются 100 шайб и 350 очков. Более 100 шайб в КХЛ забрасывали Кевин Дэллман (142), Денис Куляш и Илья Никулин (по 108), по очкам –Даллмэн (431) и Никулин (367).
Знаковый показатель для тренеров – 700 матчей, его преодолели только Дмитрий Квартальнов (888), Владимир Крикунов (722), Олег Знарок (709) и Зинэтула Билялетдинов (703).
Фото: khl.ru
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