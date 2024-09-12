Якубов о Радулове в «Локомотиве»: «Несистемный хоккеист в самом системном клубе. Такой же крутой и эффектный поворот в СКА, куда приехал Кузнецов»

Равиль Якубов оценил переход Александра Радулова в «Локомотив».

Ярославский клуб подписал с 38-летним нападающим контракт сроком на один год в это межсезонье.

– Вас удивило приглашение в «Локомотив» Радулова?

– Да, удивило. Это интригующая история. Большой мастер, но, скажем так, несистемный хоккеист – в самом системном клубе. Наверное, примерно такой же крутой и эффектный поворот мы увидели в СКА, куда приехал Евгений Кузнецов .

Нужно помнить, что в ЦСКА Радулов полностью раскрылся у Квартальнова, помощником которого тогда был Никитин. Так что здесь никаких сюрпризов не будет – стороны отлично знают возможности и требования друг друга, – сказал бывший тренер ЦСКА Равиль Якубов .

Якубов о лидерстве «Локомотива»: «Закономерность. Сила – в системности. Каждый хоккеист во всех трех зонах знает свои функции»