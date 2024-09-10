Кузнецов и Зайцев подвели удалениями. Вы не поверите: Ротенберг согласился с судьями

Хотя СКА проиграл.

СКА ни разу не забил и уступил «Локомотиву» (0:2). Для команды Романа Ротенберга это второе поражение в трех матчах со старта сезона. Ранее были проигрыш «Металлургу» (4:5 ОТ) и победа над «Ладой» (3:1).

Первый гол в новом матче случился только в начале третьего периода. СКА пропустил в меньшинстве, которое нарисовалось после потасовки. В ней напрямую поучаствовали Евгений Кузнецов и Никита Зайцев . Капитан СКА резко отреагировал на столкновение с вратарем. Интересно, что удаления за грубость со стороны СКА получили двое, а от «Локомотива» в штрафной бокс отправился только Георгий Иванов.

Кузнецову это судейское решение явно не понравилось:

За три секунды до выхода Кузнецова и Зайцева канадец Байрон Фроуз реализовал большинство. Ассистировали ему Александр Радулов и Даниил Бут. Наконец-то эта тройка принесла результат: до этого «Локомотив» побеждал, но обходился без их участия в голах.

В конце третьего периода Зайцев опять получил удаление. Теперь уже за грубый толчок на борт нападающего «Локомотива» Георгия Иванова (да-да, того же участника первой потасовки). Момент выглядел ужасно: Иванов упал на лед и покинул площадку лишь при помощи партнеров.

Успокаиваем: Никитин уже подтвердил, что с ним все в порядке. Судьи после просмотра выписали Зайцеву пять минут штрафа.

«Локомотив» реализовал и это большинство. Хотя Ротенберг снимал вратаря и брал успешный тренерский запрос (шайбу Бута в итоге отменили, счет мог быть и крупнее).

Зато СКА ничего не показал в большинстве – шансов перевернуть игру было достаточно

Сначала обратим внимание на важное событие. Утром в день матча Роман Ротенберг неожиданно объявил о микротравмах у Сергея Андронова и Никиты Серебрякова. Особенно интересной выглядит ситуация с вратарем Серебряковым.

За три матча сезона он сыграл только 21:24 в первой игре против «Металлурга» (4:5 ОТ). По ходу того матча его заменили на Артемия Плешкова. Так Ротенберг бодрил команду – ни о каких травмах речи не шло.

Именно поэтому его заявление кажется странным, ведь прошлую игру против «Лады» (3:1) Серебряков провел на скамейке. В итоге в старте на «Локомотив» сразу вышел Плешков. На скамейке сидел Глеб Саранчук – 20-летний голкипер, у которого до сих пор нет ни одного матча в КХЛ.

Плешкова в СКА берегут – Ротенберг хвалит его работу в последних матчах и считает важным игроком, на которого стоит равняться всей команде. К вратарю действительно оказалось меньше всего вопросов, а вот к другим игрокам СКА они есть.

В третьем периоде события развивались с невероятной скоростью. Сразу после гола «Локомотива» удаление за задержку соперника клюшкой получил Степан Никулин. Это большинство СКА никак не использовал.

Игроки «Локомотива» давали все новые возможности: два хоккеиста с разницей в 22 секунды отправились на скамейку штрафников, оставив команду втроем. Но и за полторы минуты нового большинства СКА ничего не сделал.

Эпизод с Зайцевым и Ивановым произошел уже после этих событий. Забей СКА раньше – не факт, что Никита вообще пошел бы на такое нарушение.

Ротенберг опять оправдывался за поражение, но неожиданно согласился с судьями (не во всем)

Первое поражение в сезоне Ротенберг объяснял несыгранностью состава: «Это был первый бой для нашей новорожденной команды. Соперник уже сыграл один матч. Понятно, что нам не хватало игрового тонуса в каких-то деталях. У нас были стопроцентные моменты в первом периоде. Надо было их реализовывать и пошла бы совсем другая игра».

Сейчас появились новые оправдания. Вот основные тезисы с пресс-конференции главного тренера СКА после игры против «Локомотива»:

● «Мы старались играть по нашему плану, но вы знаете, если ты не бросаешь – ты не забьешь. Будем улучшать, есть над чем работать».

● «Есть ребята, которые проходят адаптацию, приехали из НХЛ. Мы это понимаем. По характеру вопросов нет. В команде хороший микроклимат».

● «Подвело наше меньшинство, там безобразно сыграли. Есть серьезные вопросы к выполнению наших задач. Но нас претерпели».

● «Мы, как и Локомотив, не играем нашим оптимальным составом. Мы хотим отметить наших игроков 2005 года рождения, 2006-го. Играют много, и играют здорово. Но хотелось бы, конечно, чтобы ребята понимали: когда выйдут наши лидеры, им надо будет доказывать, что они достойны играть в основе».

● Потом на пресс-конференции случилось невероятное – Роман Ротенберг чуть ли не впервые согласился с судьями. Вот подтверждение: «Где были удаления с Зайцевым, я соглашусь с судьями» .

Обычно главный тренер СКА активно спорит с решениями арбитров, а потом даже оспаривает (причем успешно) полученные штрафы за критику судейства. Но не подумайте, что на этом все закончилось.

Другие слова Ротенберга: «Только не соглашусь с судьями в моменте, когда отменяли гол в наши ворота. Там был колющий удар со стороны игрока «Локомотива». То есть там игрок Ярославля колющим ударом сыграл в нашего вратаря. И в этой ситуации они могут дать две минуты».

Все это ничего не меняет: итог-то все равно неудачный.

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Фото: vk.com/ska