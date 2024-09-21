Козлов о свитере Кузьмина на скамейке в матче с «Локомотивом»: «Глеб с нами, он большая часть «Салавата». У него запланирована операция в понедельник»
Ранее в матче с «Авангардом» нападающий уфимцев врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.
Сегодня «Салават» обыграл «Локомотив» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Уфимский клуб вывесил свитер Кузьмина на скамейке во время матча.
– Вы сегодня вывесили свитер Кузьмина на лавку. Как у него дела?
– Он в Москве. У него запланирована операция в понедельник. Нас радует, что врачи, которые будут оперировать, знают, как ему помочь. Надеюсь, операция пройдет успешно, он как можно скорее вернется в строй.
Глеб с нами, он большая часть нашей команды. Зная его характер, как он играет с душой, любит команду, вывесили свитер, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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