Козлов о свитере Кузьмина на скамейке в матче с «Локомотивом»: «Глеб с нами, он большая часть «Салавата». У него запланирована операция в понедельник»

Виктор Козлов заявил, что в понедельник у Глеба Кузьмина запланирована операция.

Ранее в матче с «Авангардом» нападающий уфимцев врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.

Сегодня «Салават» обыграл «Локомотив » (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Уфимский клуб вывесил свитер Кузьмина на скамейке во время матча.

– Вы сегодня вывесили свитер Кузьмина на лавку. Как у него дела?

– Он в Москве. У него запланирована операция в понедельник. Нас радует, что врачи, которые будут оперировать, знают, как ему помочь. Надеюсь, операция пройдет успешно, он как можно скорее вернется в строй.

Глеб с нами, он большая часть нашей команды. Зная его характер, как он играет с душой, любит команду, вывесили свитер, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева ».