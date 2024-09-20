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  • «Судейство – слабое звено КХЛ и нашего хоккея. Драма в Уфе еще раз это подтвердила. Человека отправили в реанимацию, а в ответ – тишина». Давыдов о ситуации с травмой Кузьмина
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«Судейство – слабое звено КХЛ и нашего хоккея. Драма в Уфе еще раз это подтвердила. Человека отправили в реанимацию, а в ответ – тишина». Давыдов о ситуации с травмой Кузьмина

Виталий Давыдов считает, что травма Глеба Кузьмина показала проблемы в судействе.

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий уфимцев Глеб Кузьмин врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.

– Эпизод не только страшный, но и сложный. Мне показалось, что канадский защитник проиграл в катании и – как следствие – позицию. Поэтому его контакт с форвардом был скорее ему в спину. 

Учитывая высокую скорость Кузьмина и то, что он катил на одной ноге, Дитцу хватило легкого «тычка» в номер, чтобы оппонент улетел в борт и получил эту травму. В первую очередь хочу пожелать Кузьмину здоровья! Это в жизни самое главное – а не хоккей...

– Дитц заслуживал наказания?

– Повторюсь, эпизод сложный, совпало много плохих факторов. Например, на европейской площадке такого бы не произошло, там было бы два лишних метра на перегруппировку. На мой взгляд, учитывая природу столкновения и его тяжелые последствия, там был штраф. Еще один фактор того, что штраф необходимо было выписывать, – сама фигура Дитца. 

– О чем речь?

– Люблю и ценю жестких защитников. Но Дитц, еще когда выступал за ЦСКА, не раз переходил границу жесткости и грубости. Канадец – защитник жесткий, но тяжеловатый, не всегда успевающий, отсюда постоянные удаления. Надо лучше кататься!

Считаю, что здесь нужно было учесть послужной список Дитца. Знаю, что наши арбитры придумали себе историю с симулянтами, вроде бы всех их знают и показательно наказывают. Иногда это просто смешно – они везде выискивают эти в общем-то безобидные «рыбки», направо и налево выписывая за них штрафы, в том числе и нашему «Динамо».

А тут речь идет не об этих нелепостях и мелочах, а о том, что человека на ровном месте отправили в реанимацию. И в ответ почему-то тишина – и со стороны арбитров, и, кстати, со стороны лиги. Ни удалений, ни штрафов – ничего!

– Судейская ошибка?

– Да, очередная. Уже устал говорить о судействе, оно в последние годы – слабое звено КХЛ и нашего хоккея. Драма в Уфе еще раз это подтвердила, – считает трехкратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoАвангард
logoСалават Юлаев
травмы
судьи
logoВиталий Давыдов
logoКХЛ
logoГлеб Кузьмин
logoДаррен Дитц
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