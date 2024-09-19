Крикунов о травме Кузьмина: «Он мог стать инвалидом и забыть о хоккее на всю жизнь. Для чего так играл Дитц? Необходимо ужесточить наказания в подобных ситуациях»

Владимир Крикунов прокомментировал ситуацию с травмой Глеба Кузьмина.

«Салават Юлаев » обыграл «Авангард» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий уфимцев Глеб Кузьмин врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем . Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.

«Я уже неоднократно говорил, что лига должна ужесточить наказание тем игрокам, которые наносят умышленные травмы соперникам. Хоккеисты должны играть в хоккей, грязи не должно быть на льду.

Взять недавний эпизод в матче между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом», где игрок омичей Диц наносит травму Кузьмину, когда тот ударился о борт. Хорошо еще, что все более-менее обошлось, а могло быть все гораздо серьезнее, вплоть до того, что после такого потерпевший мог стать инвалидом и забыть о хоккее на всю жизнь.

Спрашивается, для чего так играл Дитц? КХЛ необходимо ужесточить наказания в подобных ситуациях, вплоть до большого денежного штрафа и дисквалификаций нарушителей. Вот тогда хоккеисты серьезно задумаются», – сказал бывший тренер сборной России.